民進黨總統初選民調今晚展開，挺英和挺賴人馬都相當緊張，支持者在粉絲專頁和通訊群組中相互交待「不要亂跑」「顧好手機和電話」，不過貼文最多的還是問「有誰接到民調電話的？」

初選民調從今晚6點起到10點執行，預計明後天還有兩個晚上，如果到12日還做不完1.5萬份有效民調樣本，就會繼續執行，直到完成樣本數為止，最晚到14日。

由於被抽中的機率很低，挺賴和挺英人馬都非常緊張，不斷在粉絲專頁中詢問「有接到民調電話的回報一下」，多數都回應「沒接到」，還有人說「我連上廁所都帶手機，廁所門都不敢關」，就怕聽不到電話聲。

有人哀歎「為什麼還不打給我，緊張死了」，彼此還相互約定「繼續等到10點，再解散洗澡」，有人大罵「x的，接到一堆信用卡要人辦貸款的電話，害我白緊張一下」，還有人說「全家的手機都被我收在這裡，連同市話一共6支，通通沒動靜」。

不過也有人在臉書高喊「接到了，接到了」，一堆支持者就會留言說「恭喜」「該去買樂透了」。

(工商 )