去年1月，印度轄下的喀什米爾發生一起令人髮指的殺人案，一名8歲女童慘遭輪暴後被虐致死，更可惡的是警察還協助湮滅證據。今天當地法院宣判，性侵惡狼加上幕後策劃犯案的退休政府官員等三人遭判終身監禁，3名涉嫌毀損證據的警察各被判5年，一名嫌犯無罪開釋，另一人因未成年，案件將另外審理。代表女童家屬的律師表示，這是憲法精神的勝利。

去年跨年期間，這名隸屬當地古遮部族（Gujjars）的女童失蹤，三周後她殘破不全且傷痕累累的屍體才被找到，顯然遭到連日性侵，這起殘酷的性侵謀殺案立刻掀起全印怒火。在印度，每15分鐘就有一名孩童遭性侵，女童的遭遇，迫使當局加快腳步調查，發現驚人真相。8名嫌犯落網後，印度右翼甚至發起抗爭，抗議警方的逮捕行動。

退休政府官員桑吉策劃這起案件，並得到四名警員幫助。調查人員表示，桑吉為了恐嚇古遮部族，把他們逼離當地，因此想出這項殘忍計策。這八名男子（包括一名未成年嫌犯）分工，先把女童關在廟中，餵她吃鎮靜劑，讓她意識不清，然後性侵她多日，施虐，最後取她性命。

快審法院今天宣判，桑吉的兒子，未成年外甥，以及友人都被控強暴殺人罪名，桑吉與其子和友人，全部被判終身監禁，四名警察中有三人被判刑。

(中時 )