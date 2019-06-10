「我們（美國）在戰爭上花費了大約3兆美元…...中國則把錢花在了對人民有利的東西上。」美國當地時間9日，前總統卡特現身喬治亞州的聖經學院發表演講時指出，幾周前川普致電卡特時坦言，不僅是經濟，「中國在許多方面都遠遠超過了美國」。

環球網引用美聯社9日報導指出，在演講中，卡特表示幾周前曾寫信給川普，解釋卡特政府當時如何嘗試解決與日本的經濟摩擦問題，隨後川普致電卡特。「他（川普）打電話的主要目的，是想在私人電話中坦白地對我說，中國在許多方面都遠遠超過了美國。不僅是經濟，在其他重要方面也是如此。」

卡特表示，「自從我們實現關係正常化後的幾十年裡，美國一直處於持續的戰爭之中，在伊拉克、阿富汗、敍利亞、葉門等許多國家。經濟學家估計，我們在這些戰爭上花費了大約3兆美元。1949年以來，中國從未向任何國家發動戰爭。你可能會說，這意味著（省下了）3兆美元。」

卡特並指出，「他們的經濟非常發達。中國把錢花在了對人民有利的東西上，我舉兩個例子。中國擁有1.8萬英里長的高速鐵路，我們有多長呢？我們和20年前沒什麽兩樣。」

(旺報 )