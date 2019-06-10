據澎湃新聞報導，大陸國務院總理李克強簽署國務院令，公布《中華人民共和國人類遺傳資源管理條例》（以下簡稱《條例》），自2019年7月1日起施行。從加大保護力度、促進合理利用、加強規範、優化服務監管等方面對人類遺傳資源管理作了規定。

一是加大保護力度。《條例》規定，開展人類遺傳資源調查，對重要遺傳家系和特定地區人類遺傳資源實行申報登記制度。

二是促進合理利用。《條例》規定，支持合理利用人類遺傳資源開展科學研究、發展生物醫藥產業、提高診療技術，提高大陸生物安全保障能力，提升人民健康保障水平。

三是加強規範。《條例》規定，採集、保藏、對外提供大陸人類遺傳資源，不得危害公眾健康、國家安全和社會公共利益，應當符合倫理原則，保護資源提供者的合法權益，遵守相應的技術規範。

四是優化服務監管。《條例》要求，科學技術行政部門應當在方便申請人利用互聯網辦理審批、備案事項等方面優化和改進服務，加強對採集、保藏、利用、對外提供人類遺傳資源活動各環節的監督檢查。

(中時 )