高雄市長韓國瑜在6月1日台北凱道及6月8日花蓮兩場造勢活動，參與民眾達40萬及15萬，獲得極大成功，但民進黨等反對陣營「黑韓」宣傳亦鋪天蓋地而來。對此，韓國瑜今晚特在臉書發文【庶民與否不重要，拯救台灣靠你我】，重申「國家興亡、人人有責」，並批民進黨「只有派系私利、沒有國家民族」。

韓國瑜指出，「最近黑韓的重點之一，就是韓國瑜過去做過民意代表，現在又是高雄市長，怎麼能算是一個庶民呢？其實我覺得既然英雄不怕出身低，做一個庶民又何必在乎曾經登過廟堂？」

韓國瑜表示，「很少人像我一樣雲端地表幾番來回，正因為曾經從庶民到廟堂，又從廟堂做回庶民，我覺得庶民有庶民的驕傲、權貴有權貴的榮耀，地表與雲端是相從共生的關係，無論你如何自我界定，相信大家都對這個社會各有貢獻，只不過兩廂比較之下，在地表趴趴走還是比較符合我的生活志趣，所以庶民於我而言不是一種身分、而是一種心態。」

韓國瑜指出，「2008年的全球金融海嘯之後，美國政府為了力挽狂瀾，透過量化寬鬆（QE）政策，大量印鈔造成全球低利率現象。從此有錢人借錢炒房產股票的代價更低，報酬率卻是每年二、三十％的成長，反之，製造業的毛利率相形變低，投資人變少，壓縮了勞工就業空間，薪資隨之凍漲，此舉加深了M型社會的分化，也就是說，窮人更窮，富人更富。

如果將台灣的家庭所得分成5等份，最後20%的家庭入不敷出，倒數20到40％的家庭，一年最多存個4萬元左右，而最前面20％的家庭，卻可以有70幾萬元的儲蓄，如把房地產再納入考慮，那台灣的吉尼係數恐怕比官方數字更大。」

韓國瑜表示，「當經濟不好時，窮人的感受其實比富人更尖銳，....所以一定要先從夜市、農漁外銷丶攤販經濟的短期政策開始著手，讓基層人民眼前的生活得到喘息，他們才有信心度過景氣低迷的黑暗、等待看到景氣復甦的曙光。」

韓國瑜亦強調，「我關心台灣的庶民，不表示我不重視為台灣撐起一片天空海闊的產官學研與企業家們，任何一個非現在局勢的既得利益者，相信都在意識形態的緊箍咒裡苦悶很久了，我們必須一起重拾積極務實的庶民態度，重新檢視並修正我們的兩岸關係、外交戰略、能源政策、產業方向等等，不再用意識形態侷限國家發展、不再為政黨理念犧牲全民利益，一旦我們不再從無限裡自我侷限，我相信台灣未來在產業、投資、文創、科學、教育等方方面面都可以擺脫近年來的鼠目寸光，找到一個扶搖直上九萬里的成長空間。」

最後，韓國瑜表示，「我就是一個庶民，但這不是重點，重點是國家興亡、人人有責，無論你覺得你是庶民還是任何一種自我定位，在力所能及的範圍之內，從這個心中只有派系私利、沒有國家民族、把台灣前途決議文看得比台灣人民生活更重要的綠色執政手中，拯救這個從亞洲一條龍快變成亞洲一條蟲的台灣，是我們每一位國民應盡的責任。」

(中時電子報)