民進黨總統初選民調今天展開第一天執行過程， 民進黨主席卓榮泰表示，今天民調正式開始，他傍晚下班後，繼續到民調公司加班。「這樣的工作及過程尚須重復三至四天，我們會繃緊神經以這樣的謹慎態度直到民調順利結束為止！」

卓榮泰今晚在臉書表示，到達民調公司，他先到觀察室向雙方的觀察代表表示，若有任何問題，都請立刻告訴我們！

之後轉到電訪區，黨部同仁剛協助訪問員完成樣本的匯入，正準備開始進行訪問前的訓練及原則確認，訓練流程從「假設狀況」一直到「參選人的台語姓名發音」都一一進行練習，無不是希望將過程做到最細緻、最精準，「我也走到各訪員身後仔細旁聽是否有疏漏之處」。

他說。緊張的時刻一開始，雙方代表馬上聚精會神，不放棄聽取任何一通可能的電話，深怕未能第一時間回報正確訊息！這樣的工作及過程尚須重復三至四天，我們會繃緊神經以這樣的謹慎態度直到民調順利結束為止！

文末附註「不經一事不長一智學習很多」「再一次謝謝黨部全體同仁」「感謝電訪員與觀察員的耐心細心」，還說「接到電話請告訴我您的喜悅」。

(工商 )