洛馬公司製作F-35戰機360°互動式虛擬導覽

美國第5代F-35隱形戰機承包商洛馬公司最近製作了一個虛擬座艙互動式導覽影片，在資深試飛官帶領下，讓軍事迷進入F-35的高科技座艙，體驗坐在全球最新式戰機駕駛座的感覺。導覽試飛官將為參觀者介紹F-35的高科技最新裝備與武器，喜愛軍事科技的讀者絕不可以錯過。

據《大眾機械》(Popular Mechanics)報導，這個的360°互動式F-35虛擬座艙的影片是由F-35承包商洛馬公司製作上傳，該公司邀請知名的美空軍試飛官威爾遜(Tony“Brick”Wilson)擔任導覽，他將為觀眾指出這架美軍最新式第5代戰機一些鮮為人知的技術內容，包括其先進發動機、傳感器與搭載武器等裝備。

報導指出，F-35是美軍第2款5代戰鬥機。正如威爾遜在影片中所指出，第5代戰機不是只以雷達隱形機身來定義，它必須能融合傳感器數據並以最有效的方式呈現給飛行員。試飛官威爾遜首先向觀眾展示光電瞄準系統(EOTS)，它由安裝在前端的前視紅外線瞄準傳感器和分佈式光圈系統組成，分佈式光圈系統是指面向各個不同方向的攝影機結合成的網絡，使飛行員能夠直接看到其上方、下方或甚至是後方的影像。這兩部份的傳感器可以在日間或夜間、無論天氣好壞都能操作，讓飛行員對敵機、地面車輛或其他目標進行定位、跟踪與瞄準。

威爾遜將為觀眾介紹F-35A的機載火力，它有一個內置25毫米機炮，兩個內部武器艙中攜帶總數4枚空對空導彈。它另外還可以在翼尖外掛2枚AIM-9響尾蛇導彈。或者在內置彈艙攜帶各種空對地彈藥，包括JDAM衛星導引炸彈和舖路II(Paveway II)雷射導引炸彈。F-35共有4個機翼上的武器外掛架，2個內置彈艙可以攜帶高達總重5,000磅的炸彈。

報導說，影片的最吸引人部分是使用360°的特效來展示F-35頭盔的擴增實境影像，影片中模擬實際坐在F-35駕駛艙內的感受，擴增實境影像上的彩色圖標會顯示地面上的飛機和其他目標。這能讓飛行員能夠保持態勢感知，同時還能繼續專注於飛行。

報導表示，這部由洛馬公司製作的影片是個當精彩的行銷手段，它能最好的方式讓觀眾實際感受這架最新科技戰機。不可否認，該公司描繪F-35戰機的能力非常出色，但與五角大廈合作製造F-35戰機時，顯然就差了一截。

報導還提醒，如果可以的話，一定要用4K觀看這個精彩的互動式影片。

(中時電子報)