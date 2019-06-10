國道1號彰化段阿羅哈客運翻覆，造成1人死亡多人輕重傷。（吳家詮翻攝）

（23：45更新 傷亡統計）國道1號今日一連兩起重大事故！國1南下206公里彰化路段，晚間10點傳重大車禍，1輛載著乘客的阿羅哈客運，行經該路段時疑為閃車，整台車突然失控，衝出邊坡直接墜到秀水境內的平面道路，車上包括司機有16人輕重傷，有2乘客傷重不治。

消防局派員趕往搶救，從嚴重變形的車體救出車內10多名乘客，消防局指出，國道1號中山高南下206公里處(彰化段)，阿羅哈客運(臺北→高雄)翻落邊坡，車上16人(15乘客、1司機)，

根據最新傷亡報告，目前已知車上司機乘客共16人，全數被救出送醫，已釀成2死、14人輕重傷，警消人員趕往現場搶救；初步了解，疑似客運郭姓司機為閃車時不慎失控，詳細意外原因仍有待釐清。

一輛阿羅哈客運車晚間在國道1號彰化段翻覆造成1人死亡，10餘人受傷。（示意圖非本新聞事故車/取自阿羅哈官網）

彰化縣消防局指出，晚間9時55分受理秀水鄉安南巷遊覽車車禍案件，出動各式消防車7輛、救護車14輛，消防人員39人、役男1人前往搶救，晚間10時5分到達現場，將傷者全數送醫，11男、5女，分別送往彰基、員基、秀傳、衛部彰醫院救治。 其中一名50多歲男子到院前已無生命跡象，急救36分鐘後宣告不治。

發生重大車禍事故路段為彰化戰備道，上月底才在漢光演習中進行戰機起降訓練，引發軍事迷轟動；彰化縣政府已啟動大量傷患緊急應變機制。

(中時電子報)