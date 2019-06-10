2019過了一半啦，年假請了沒！酷航6／11-6／13推出加長版限時三天「飛常酷促銷」，單人來回含稅最低3,999起，讓你一次把累積的年假安排完，從中秋連假、國慶連假，到2020年的228連假，全部排好排滿，35個優惠航點，滿足所有人的旅行需求！

搭乘酷航直飛國人最愛的東京、大阪、首爾、北海道札幌、曼谷、新加坡，來回含稅3,999 起。經由新加坡轉機飛往德國柏林、希臘雅典，來回含稅居然不用1.6萬！台北或高雄出發，經新加坡轉機到東南亞、澳洲、印度等航點，來回含稅4,499起，超值價格讓辛苦半年的你沒有藉口再積假，這次一定說走就走！想要一次解決住宿、當地交通與體驗的旅客，歡迎向酷航合作旅行社諮詢酷航自由行套裝，或酷航團體旅遊行程。

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不管你是歷史控、塗鴉控、建築控、美食控，還是想大喝啤酒、體驗「電音之都」的歐洲夜生活，柏林絕對讓你流連忘返！希臘的海和藍天有多美，親眼感受才能體會！買張酷航機票飛往夢幻航點雅典，來趟希臘跳島之旅吧！酷航以最超值的價格，提供更多選擇，不再需要將大筆預算花在機票上，省下來的錢住好一點、享受無敵海景、吃SEAFOOD大餐、感受最浪漫的地中海風情！

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酷航 6／11-6／13 推出加長版限時三天「飛常酷促銷」，飛往馬爾地夫、峇里島、普吉島、蘭卡威，單人來回含稅4,499起，輕鬆出發，享受夢幻假期不再遙不可及！如果你想看山、看海、玩水、探險、異國美食、精采夜生活一次滿足，峇里島、普吉島、蘭卡威、檳城絕對能滿足你的多方位需求！

還是將省下的機票前前往人間淨土馬爾地夫，入住頂級一島一飯店？搭乘酷航，想飛哪就飛哪！沒有時間安排行程？可向酷航合作旅行社洽詢：駿樺旅行社-百分百旅遊 (普吉島、蘭卡威)、金廈旅行社 PlayEZ -美好假期 (檳城) 、雙向旅行社-找到了旅遊 (峇里島)、旅天下 (馬爾地夫)。

酷航以創新、活力、優質的品牌形象受到自由行旅客的歡迎，秉持著「旅行是人類天性」、「非走不可」的酷航精神，於每個月的月中及月底推出固定官網促銷。「飛常酷促銷」航點更多、選擇更多元，以更划算的票價想飛就飛，不管是早鳥或晚鳥，都能搶到優惠機票！

本次酷航官網推出 6／11-6／13 加長版限時三天「飛常酷促銷」，優惠航點包含台灣（台北、高雄）直飛航點：東京、大阪（高雄出發）、首爾、札幌（北海道）、曼谷、新加坡；歐洲雙航點：柏林、雅典；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；私房旅遊航點：吉隆坡、蘭卡威、檳城、古晉、怡保、哥打峇魯、關丹、普吉島、喀比、峇里島、合艾、雅加達、泗水、巨港；東南亞秘境寮國：龍坡邦、永珍；活力印度城市：清奈、阿姆利則、柯枝、海得拉巴、特里凡得琅、勒克瑙；以及人間淨土馬爾地夫等。本次促銷的旅遊期間最晚至2020年3月28日。

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