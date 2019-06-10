今天晚上有人在網路po文，指台中沙鹿運動公園廚餘桶發現疑似烹煮過的台灣獼猴屍駭，而且還附上一張屍駭照片，引發網友議論紛紛；台中市府農業局表示，目前雖僅有網路上1、2張照片，情資暫不明確，但仍將與相關單位共同積極偵辦。

民眾po文指出，今天下午有民眾在沙鹿運動公園廚餘桶，發現疑似台灣獼猴烹煮過後遺骸，倘若真的是台灣獼猴，如此不人道作法，看了還是相當痛心。

農業局表示，目前雖僅有網路上1、2張照片，情資暫不明確，但仍將與相關單位共同積極偵辦，也呼籲民眾如有發現疑似獵捕野生動物行為，且具緊急性，請逕洽所在地派出所協助調查。

民眾未經許可非法獵捕一般類野生動物，即違反野生動物保育法第17條第1項規定，依野生動保育法第49條第1款可處6萬以上30萬元以下罰緩。若違法使用非法工具(如爆裂物、電氣、麻醉物、架設網具、獵槍、陷阱及獸鋏等)獵捕野生動物，即違反野生動物保育法第19條規定，依野生動保育法第49條第2款可處6萬以上30萬元以下罰緩。

(中時 )