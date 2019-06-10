通靈命理師江嘉葉。

資深演員馬如龍昨（9日）病逝，享壽80歲，他和妻子沛小嵐感情好，一直是演藝圈的佳話，還曾在節目說過「我們有約定要當七世夫妻」，而馬如龍過世前最放不下的也是她，特別交代兒子一定要照顧好媽媽，不要讓沛小嵐跟著他一起倒下，夫妻情深讓人看了相當感動。而通靈命理師江嘉葉就算出兩人約定會成真，下輩子仍會續今生未完的緣分。

通靈命理師江嘉葉，觀出馬如龍、沛小嵐前世是一對相愛至深的情侶，卻因彼此家境的差距無法成為合法夫妻，男方因家人的安排已娶妻生子，而沛小嵐對馬如龍一見鍾情、非他不嫁，兩人只能私下偷偷幽會，後來生下一子，雖然馬如龍給了沛小嵐足夠的物質生活，但因受不了外界的閒言閒語，讓女方心裡很受傷，並因鬱卒導致健康走下坡，最終敵不過病魔撒手人寰，而她臨走前更對天祈求發誓，兩人下世一定要再結合、一定要當正式夫妻。

而馬如龍、沛小嵐在這世相遇，就是要圓上世未成為正世夫妻的遺憾，且上天設了幾道關卡要考驗兩人是否願排除萬難成為正式夫妻，雖然馬如龍與前妻有5個孩子，加上弟弟託孤的2個孩子，明知要照顧一大群非親生的孩子很辛苦，但沛小嵐仍不退縮，堅持緊追馬如龍，並不顧和娘家翻臉，最後終於嫁給馬如龍，圓了前世願望，雖然辛苦，但終擁有美滿家庭。

江嘉葉表示，馬如龍完成這世任務，先到天上等愛妻沛小嵐，兩人約定好再續下世緣，下輩子則換馬如龍用力追沛小嵐，夫妻緣分早註定。

(中時電子報)