空中預警機(AEW,Airborne early warning)就是飛在空中的雷達站，有著比地面雷達更好的搜索能力，自然也是現在具規模空軍重要組成部分。與其他國家相比，中國大陸取得預警機的時間相對較晚，一直到2000年之後才具有規模。然而中國大陸曾經自行試圖開發過空中預警機，也就是空警1號，以Tu-4轟炸機為雷達載台，受困於技術層次不足，以及全大陸社會動亂的衝擊而停止開發。

噴射戰機世界(Fighter jets world)報導，波音B-29超級堡壘(Super fortress)轟炸機，是第二次世界大戰期間最著名的轟炸機，它原本專為高空戰略轟炸而設計，但是在李梅(Curtis LeMay)調整了它的轟炸模式，以燃燒彈對日本大城市進行無差別地毯式轟炸，表現極為出色，極有力的削弱日本士氣，更重要的工作就是在1945年6月，在廣島和長崎投下了原子彈，終結了第二次世界大戰。

美國並不願意向蘇聯提供B-29，但是造化弄人，在二戰期間，一些B-29迫降到蘇聯境內，蘇聯如獲至寶，以逆向工程技術，將其仿製成Tu-4轟炸機，仿造的極可亂真，而且大量生產。在中國大陸易主變色後，蘇聯支援這位新的社會主義盟友，提供中華人民共和國十架Tu-4，也是中國大陸最早取得的大型飛機之一。

中國大陸的Tu-4曾經用在1959年的西藏事件與1960年的中印邊界戰爭，不過，蘇聯之後又提供了Tu-16獾式(Badger )噴射轟炸機，大陸稱為「轟6」，Tu-4也就改為運輸任務為主。

在1950~1960年間，在台灣的中華民國空軍，經常派出高空偵察機前往中國大陸內陸深處偵察，中共對此相當擔心，因此希望研發空中預警機。1969年9月26日，「926計畫」啟動，一架Tu-4安裝843型旋轉圓頂雷達，其原型機名為「空警1號」(KJ-1)，是中國大陸第一架空中預警機。

大陸現役的空警2000預警機。(圖/PLAAF)

在雷達上天之後，研發人員發現，空警1號的雷達無法消除地物回波干擾，不具備探測陸地上空低空目標的能力，性能不如預期。

隨後，由於文化大革命爆發，發展全面停止。到了1980年經濟改革開放，由於經濟發展被放在首位，該項目再次被擱置。

一直到90年代中期以後，經濟實力足夠，解放軍空軍才開始設想空中預警機，現在已有空警200 、空警2000、空警500等等。

至於擔任先驅角色的空警1號，目前陳列在北京的解放軍空軍博物館。

(中時電子報)