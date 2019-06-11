中美貿易協商停滯，雙方針對科技公司、稀土戰略資源互相施壓，中國大陸5月稀土出口較上月、去年同期分別暴跌16%、7.2%，引發外界揣測北京已開始大打稀土戰、減少稀土出口。同一時間美國已開始思考後路，鼓勵恢復境內稀土開採，不過卻遭大陸業界人士嗆聲：「美國就算有稀土也做不起來。」

中國大陸管控稀土出口美國。

大陸官媒《環球時報》10日引述大陸稀土開採商贛州稀土友力科技副總經理李瓊指出，「就算美國有稀土礦也做不起來，因為技術在中國人手上」，他說大陸在稀土分離萃取技術上有其他國家無法比擬的優勢，因為大陸稀土分離純度早就超過99.9999%；另一名大陸國有稀土企業市場部負責人也表示，美國若要重建稀土產業鏈，至少需要花費3年時間。

不僅如此，當地業內人士也稱，美國稀土與大陸稀土類型並不相同，美國主要產的是輕稀土，大陸確實也有輕稀土，不過南部江西贛州地區同時也出產更為稀有的重稀土，此類稀土在國防軍工、高精密尖端領域的應用上有不可取代性，因此使用價值更高，是戰略性資源。

業內人士表示，大陸握有重稀土這張王牌，加上部分企業近年來已開始轉向開發後端高階產品，一旦打出這張牌，「對美國是有衝擊力的」，許多美國汽車業在尾氣催化、電動座椅調節、新能源電機驅動材料、雨刷器上都會添加稀土材料，美國的愛國者反飛彈系統、M1坦克的雷射測距機也都需要稀土，「如果中國出手，對美國的影響是顯著、長期性的。」

此外，就算稀土不能出口到美國，大陸業內人士似乎也不擔心，他們認為就算沒有美國，他們也可以開拓其他市場，以贛州重稀土為例，除了美國，主要出口地區還包括日本、韓國、德國、英國。他們說，就算是大陸境內市場，稀土需求上漲的速度也非常快，換個角度想，美國需求下降會導致稀土減產，價格也許就能上漲，對他們來說也是好事。

一位企業負責人表示，「稀土牌讓我們在中美經貿摩擦中更有話語權」，「美國對我們的晶片產業以及科技公司進行打壓，那我們也可以用自己的優勢領域回擊他們，而稀土正是我們擁有優勢的產業。」

中國大陸是全球最大稀土出口國，官方數據顯示，大陸累計出口約5.3萬噸稀土，2014至2017年間，美國稀土總進口量當中80%來自中國；另外，以產重稀土為主的贛州稀土產量佔全大陸總量達1/3。

(中時電子報)