棒球局局樂這樣買 現賺5根漲停

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(廖映翔攝)

「局局樂」是運彩棒球投注的一種玩法，消費者可以就第1局到第8局的每1局進行投注，可以猜該局是「和局」、「主勝」或「客勝」，3個選項賠率相對高，該局的結果一出來就可以馬上知道是否中獎，期間相對短，影響變數相對少，可預測性相對高，投注資金的週轉率快，廣深受彩迷喜愛。

棒球局局樂玩法說明。(台灣運彩提供)

棒球「局局樂」玩法的特性。(台灣運彩提供)

一場棒球比賽開打前(Pre-Match)就可以投注第1局的可能比賽結果是「和局」、「主勝」或「客勝」，開打後(Live Betting)可以隨著賽事的進行逐局地就下1局比賽可能的結果進行投注直到第8局(第1局時可投注第2局，第2局時可投注第3局…第7局時可投注第8局)，由於第9局很可能只會有半局的比賽(9局上打完如果主隊確定獲勝，9局下就會自動省去不打)，所以運彩的「局局樂」只能提供到第8局。

「局局樂」投注眉角。(台灣運彩提供)

有關「局局樂」如何投注「和局」、「主勝」或「客勝」的眉角，大致上可以分以下3部分，首先如果消費者認為2隊的先發投手實力相當，且都很強可以有效壓制對手的打擊，他們投球的局數出現0比0或1比1平手的可能性高，則可投注該局「和局」；其次如果消費者認為接下來的局數主隊上場的打擊及投手都遠強於客隊，則可投注該局「主勝」，反之則可投注「客勝」。

投手至賽前的表現。(台灣運彩提供)

以4月17日天使與遊騎兵比賽為例，從2隊先發投手表現來看，主隊遊騎兵投手M.麥納本季以來3場表現有愈投愈厲害的趨勢，以比賽前一場4/10對戰響尾蛇擔任先發7局僅失2分，反觀客隊天使投手巴瑞亞比賽前一場4/11對戰釀酒人投2.2局就失1分，所以主隊在投手端佔有優勢，第1局主勝賠率3.5倍，假設本場有提供場中投注，消費者預期主隊投手可投7局，賽事1至7局每局均投注主勝100元，則共可獲得獎金1,050元(100 元X 3.5 倍X 3局＝1,050)，扣除成本700元，淨賺350元，可以有50﹪的獲利，相當於 4-5支的漲停板。

看好主隊「每局投注主勝100元」獲利試算。(台灣運彩提供)

(中時電子報)