中華男足備戰客場對香港的國際友誼賽。（嵌入自中華足協官方臉書）

中華男足今晚於客場國際友誼賽對陣香港，中場靈魂之一的溫智豪在母隊與教練團此前已取得共識之下，將缺席此役。至於頂替的人選，除了防守型的陳毅維與攻擊型的林昌倫，「高校怪物」吳彥澍與暌違3年重返國家隊的「詹帥」詹哲淵，也都是候選人。

「這次能入選還蠻意外的，」詹哲淵笑說，原本教練團要徵召的黃楷峻受傷，才得以遞補進入集訓名單。而他上次躋身最終決選名單，已是2016年3月對關島的友誼賽，黑田和生執教時期有被徵召但沒上榜，前年9月英籍教練團領軍以來，他則是首次獲得青睞。

「因為楷峻受傷才有機會，也想說沒體驗過英式訓練，就放鬆心情來感受一下，」詹哲淵笑說，自己以「佛心」看待重返國家隊的機會，英式訓練也確實新鮮，「每次練完球，我的心情都很愉悅。決定名單前跟台電踢練習賽，我就盡力去表現，很高興能夠上榜。」

詹哲淵（左二）暌違3年重返中華男足正選名單。（中華足協提供）

英籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）則解釋自己選擇詹哲淵的原因，「有的球員傳球成功率90％，但那不一定好，因為他可能都做安全傳球。哲淵的傳球成功率也許只有70％，但他是那種能往前面傳出有威脅、傷害對手防線的球，這是我們想要的！」

在溫智豪崛起之前，詹哲淵曾是中華隊的不動中場，如今年近30重返國家隊，心態也拿捏得很好，尤其他還有泡茶的習慣，常找小老弟過來喝茶聊天，吳彥澍就是他很鼓勵和推薦的超級新人，直說：「彥澍就是支潛力股啊，他的視野、穩定度都有超齡水準，而且個性又謙虛穩重。」

事實上，中華隊球員幾乎都很看好今夏將從花蓮高中畢業的吳彥澍，「台灣隊長」陳柏良稱讚他的大局觀，希望他旅外挑戰「愈早愈好」，今年初加盟港超聯理文隊的後衛陳庭揚則說，吳彥澍助母校花中首次稱霸高中聯賽，非常優秀，「而且他在理文比我還有名！隊友都問我說：『你們阿樹現在如何了？』」

吳彥澍是中華男足學長們相當看好的新秀。（中華足協提供）

吳彥澍則解釋說，自己高一念完休學去英國踢球，回到台灣因為新學期還沒開始，被安排去理文隨隊訓練，當時球隊還有意簽他下來，後因港超聯對內援的規定改變才作罷。

「當時經過在英國的洗禮，去香港訓練，強度都跟得上，回國後踢高中的比賽，感覺反而沒那麼刺激了，」因此，吳彥澍非常珍惜和喜歡到國家隊集訓的感覺，學長很強，教練團又要求高強度的拚搶，是很過癮的競爭。

吳彥澍的長傳，以及面對高強度仍能冷靜傳控的能力，讓蘭卡斯特十分激賞，而溫智豪恰恰就是吳彥澍在國內的偶像；另一方面，中華隊教練團認為對尼泊爾下半場陷入苦戰，是因為做了太多橫向傳導，未落實賽前強調的「向前傳球」，詹哲淵正是能傳出威脅球的人選，對香港都有機會頂替溫智豪的遺缺。

(中時電子報)