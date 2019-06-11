臉書粉絲專頁PO出聲明，宣布即將停刊。（圖/翻攝自FHM Taiwan 男人幫國際中文版 FB）

陪伴無數男性成長的雜誌驚傳停刊了！臉書粉絲專頁「FHM Taiwan 男人幫國際中文版」10日晚間PO出聲明，宣布《FHM男人幫》將於7月1日起正式停刊。許多網友見了紛紛哀嚎致意，「感謝FHM陪我當年度過當兵的歲月」。

臉書粉絲專頁「FHM Taiwan 男人幫國際中文版」稍早PO出聲明，宣布《FHM男人幫》即將停刊，電子書的訂閱服務也將暫停，不過FHM臉書粉專及YouTube頻道仍會持續更新，表示「#網路仍在啦」。

聲明中還打趣說：「還嫌妹子看得不夠過癮、廢文看不膩、毛圖看不爽的幫友，只好委屈您去黑市搜購FHM男人幫國際中文版的過期雜誌，可以做為傳家之寶，老幫友接棒給小幫友，傳承傳流二十年，無關乎左右手，而是關乎心與腦的古老男性智慧，陪伴他度過芳心難耐的寂寞夜晚。爹斯」。

消息曝光後，許多男性網友紛紛哀嚎，「OH~NO，真是時代的眼淚啊，感謝這幾年的陪伴」、「當兵中山室必有的刊物」、「大學時，每當FHM出刊時，我就是全班同學的King！」、「再見了..我的青春..」、「男人幫是時代的眼淚，再見了百大美女」，也有人加碼吐槽說，「IG一堆妹，射到你精盡人亡，誰還訂」、「老雜誌，掰惹」。

(中時電子報)