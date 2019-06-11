高雄市長韓國瑜6月8日(週六)在花蓮大造勢，人潮高達15萬再度顯示高人氣。有韓迷想要參與這次盛會，特地向老板請假，但不准假，一怒辭職。老板詫異問原因，一問不得了，老板乾脆停工，自己率隊帶領9名員工一同開車，連夜趕赴花蓮東大門參加挺韓造勢。這故事證實韓國瑜庶民打拚奉獻，感動民眾自願支持的熱情。

網友在《韓國瑜選總統全國後援會》專頁分享故事：「昨天在花蓮東大門造勢場，我遇到一位已經多年沒見的友人，他任職於一家園藝割草公司，週六當天本來仍被老闆派去工作，但他為了要挺韓，向公司請假，結果老闆不准假，他就直接辭職，因為他是一位做了多年而且技術很優秀的員工，他老闆詫異下詢問辭職理由，後來知道他是為了要去花蓮挺韓請假未果才要辭職，老闆震驚感動下，即通知全公司其他八名同事，週五當晚全員公司集合，由老闆帶隊，分乘兩輛公司廂型車，向花蓮出發，參加造勢活動，而且週六工資照算，全程吃、喝、住都由老闆買單，後來我朋友才了解原來他老闆也是一位支持韓國瑜的韓粉，本來礙於工作沒打算去花蓮，但經過員工不惜辭職也要去的精神感召，竟然願意出資出車帶著全體員工連夜趕赴花蓮東大門參加挺韓造勢。

我聽了內心十分感動，是什麼力量讓一位老闆也願意放著要趕的工作，出兩輛車載著全部員工去挺韓，而且包吃住和週六工資照算?

我相信這就是庶民挺韓的堅定信念使然，也是韓市長能讓一般庶民感受到他真正為民打拚奉獻的精神所致 !」

網友亦呼應大讚：「真是佛心的老闆，這樣做全體員工以後就能凝聚向心力，全心全意為公司打拼，讚👍啦！」、「這老闆真的慧眼識英雄（用心勞心聽民意的勇者）」、「民之所欲長在我心，這是韓市長為什麼接地氣的原因所在」。

(中時電子報)