千萬別洗生雞肉！這個習慣一定要改！｜克里斯丁聊料理。（影/Ting's Bistro美食自學廚房 YT）

千萬別洗生雞肉！４招正確處理生雞肉的方式。（圖/翻攝自Ting's Bistro美食自學廚房 YT）

大部分的人從市場或是生鮮超市買了雞肉回家，要烹煮前，大多會先用清水洗乾淨。不過，專家卻建議，生雞肉烹煮前請不要用水洗，以免細菌四散，沾染其他食物與用品，交叉感染造成食物中毒。

兒科醫師楊為傑在臉書「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」PO文指出，每年的夏天，都會遇到沙門氏菌感染的小朋友，家長表示說有吃雞肉、雞蛋等，但是強調「有煮熟」。楊為傑再進一步詢問家長：「那你有洗雞肉嗎？」，他們會答:「會啊，我都有洗乾淨」，因此才找出致病原因。

「烹調前不要清洗生雞肉」，楊為傑以美國疾病管制署先前的發文提醒，因為那些沖洗過雞肉的水，會噴到洗碗槽的附近、污染到附近的器具、沾板等，那些水都有細菌的。而生雞肉上常見有沙門氏菌、李斯特菌、彎曲桿菌等細菌等。

醫師也轉發克里斯丁在粉專「Ting's Bistro 美食自學廚房」拍影片，他指出重點不在於雞肉有沒有碰到水，因為只要一經烹調，附著在雞肉上的細菌同樣會被殺死。但是，清洗過程中，碰過生雞肉的水接觸到水槽、砧板或者刀具；噴濺出來的水滴也可能沾上擺放在一旁的食器，而往往這些器具不一定在烹煮過程中馬上適當的清潔。就是這個動作，恐讓沙門氏菌、曲狀桿菌等經過反覆沾染，造成交叉感染。

克里斯丁分享正確處理生雞肉4招：

1、買回來還若沒要煮，先把生雞肉放入密封夾鏈袋包好，從放於冷凍庫。

2、處理前、後都用肥皂洗手超過20秒鐘。

3、任何生熟食，砧板都應該分開，切雞肉應該使用一塊專用的砧板。

4、使用過後的刀、砧板、流理台，都要用洗碗精和熱水徹底洗乾淨，且保持乾燥。

(中時電子報)