金材昱以演員身份活躍演藝圈，但張允珠表示他在音樂方面也很有造詣。愛奇藝台灣站提供

韓國超模張允珠主持美妝節目《Get It Beauty》多年，是著名的保養達人，三立特地請她來台錄製《拜託了！女神》，分享相關經驗。張允珠認為找到適合的保養品很關鍵，更重要的是經常照鏡子催眠自己很漂亮。見多識廣的她，被問到哪位韓國女明星素顏最好看，她毫不猶豫選擇自己，非常有自信。

張允珠雖已38歲，但體態依然維持得很好，看不出已為人母，她坦承過去曾用很極端的手段減肥，例如斷食，但後來發現最大的秘訣還是運動，搭配適當的飲食管理效果更好。

張允珠和「行走的荷爾蒙」金材昱是好友，她笑說兩人大學時期便認識，加上曾待過同一個模特兒經紀公司，所以很熟悉。張允珠透露，金材昱主修音樂，在演技、模特兒和音樂上都有涉獵，是全方位的藝人。

第一次來台的張允珠，認為台灣街道乾淨，房屋具有古典美，因此對台灣產生了好奇心，希望有更多機會來台走走。

(時報周刊)