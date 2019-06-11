阿囉哈客運國道中山高彰化段翻車，傷者名單。(彰化縣消防局提供)

阿羅哈客運一輛自台北開往高雄的遊覽車，晚間行經國道1號彰化戰備道段發生翻覆，造成2死、14名輕重傷，消防局已將傷患送往醫院，名單和醫院如圖表。

彰基發言人、副院長周志中表示，翻覆事故收治3男3女共6名傷者。

1、男性無名氏，到院前死亡。急救無效。

2、64歲吳男，胸內疑似大量出血，有極度生命危險，已經進入開刀房急救中。

3、43歲陳女，右手手肘輕微擦傷，左腦皮上血腫。已經回家休養。

4、64歲張女，輕傷，已出院。

5、42歲王男，腰部拉傷，檢查中。

6，39歲林女，左腰部血腫，可走路，意識清醒。（第五與第六名傷患為夫妻）。

彰化醫院急診醫師郭書顯表示，33歲郭姓駕駛頭部有外傷，肢體多處挫傷。64歲與37歲施姓父女，兩人全身有多處挫傷、輕傷，施男腹部被安全帶勒傷；4人生命跡象皆穩定。46歲徐男檢傷後無礙已自行離院。

(中時 )