繽紛色彩、動物圖騰，流動線條，原以為不搭的組合，在藝術家巧手與創意下，從中找到平衡！衝突中亦有哲理、感性美學中藏理性！「台灣印花設計節-看不見的孔雀」6月11日在台灣設計館05、06展區登場，邀集包含曲家瑞等40位國內外頂尖創作者攜手展出，跨越服裝、壁畫、插畫、包裝、面料、產品等多元領域，透過作品呈現印花豐富面向，帶領觀眾進入繽紛的花樣世界。

06展區的「徵件展」則是國內最大規模印花展演。

印花設計在全球各地備受喜愛，國內相關應用技術與商業模式亦逐漸成熟，台灣設計館為展現本地創新能量與藝術魅力，本年度特別規劃「台灣印花設計節」，邀請「自由人藝術公寓」總監顏寧志擔任策展人，本展分為「邀請展」與「徵件展」兩個展區，為台灣印花領域注入嶄新活力。

「台灣印花設計節」首屆以「看不見的孔雀」為命題，呼應「印花設計」的發展脈絡。孔雀在所有動物之中，自身印花特色既顯眼又具代表性，符合了繁複多元的印花樣貌，身上的羽毛直橫交錯，也像布面織紋一樣錯落。

策展人顏寧志邀請7位藝術家與徵募33位創作者，展現多元印花技法與豐富面向。（圖取自台灣設計館粉絲頁）

策展人試圖提出一個概念：即使一隻「隱形的孔雀」站在我們眼前，我們仍能透過想像力感受孔雀的色彩與圖紋，因為這些意象已深深烙印在每個人的腦海裡；這也是印花圖案在這視覺衝擊的年代，所擁有強大的影響力，帶給人們永不褪色的印象。

李嘉泉用主視覺元素創作全新印花服裝系列。（圖取自台灣設計館粉絲頁）

05展區的「邀請展」，策展人邀請7位不同領域的創作者。每一位在各自的專業領域皆享有高知名度，各自提出獨特見解詮釋「看不見的孔雀」。本屆展覽主視覺是由五七(吳騏)量身打造繪製畫作，形塑出一隻華麗雅緻、專注縫紉的孔雀意象，帶給民眾無限的想像空間；再邀請設計師沈彥霖以此插畫發展主視覺，嘗試以不對稱性與重複性的大膽排列組合，加上強烈的螢光色彩，構築出令人印象深刻的視覺設計。

06展區的「徵件展」則是國內最大規模印花展演。

06展區的「徵件展」則是國內最大規模印花展演，高達33位老將新銳聯袂展出！邀集主題內容符合「動物」、「圖騰印記」的印花創作。展出作品打破形式界線，從藝術創作、織品面料、產品素材到影像設計，包羅各種面向。而參展者從畢業不久的潛力新秀，到卓越的資深設計師，展現不同創作階段的思考風貌。其中最資深的參展者為90歲藝術家曾鳳麗，其創作歷程充滿傳奇色彩！顛覆你的想像，原來印花可以這樣玩！

台灣印花設計節-看不見的孔雀

台灣印花設計節-看不見的孔雀

時間：6/11~9/22 每週二至週日9:30 - 17:30

地點：台灣設計館05/06展區（松山文創園區 松菸口）

(中時電子報)