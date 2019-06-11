◎中國時報

●攸關高雄發大財、掌握5000億元開發利益的高雄港區土地開發公司，菊系人馬在董事會前夕突登記增加1席勞工董事，企圖在10日董事會闖關，取得董事會席次優勢，掌控公司，高市府察覺有異後，昨撤銷該席勞工董事登記，但前朝人馬伸手掌控土開人事，也引來卡韓不擇手段的質疑。

●大選年，政策支票滿天飛！行政院初步匡列明(109)年度中央政府總預算案額度，在陸美貿易戰升溫、全球經濟不確定前提下，明年將採擴張型財政政策，較今年度總預算案的2兆200億元成長，全力拚經濟。明年元月起老農津貼、國民年金等10大社福津貼將依物價漲幅調高4.15％，增加預算67億元，至少240萬人受惠。

●民進黨總統初選民調昨晚起跑，蔡賴激戰，雙方支持者也集資在同一媒體登廣告拚場，民進黨青壯世代直指「蔡英文作弊已被國際認證」，呼籲力挺賴清德。由挺英青年發起的「登報挺英」活動，則是一連2天以半版廣告要「支持台灣人的總統蔡英文連任」。

●2020總統大選逼近，熱門人選台北市長柯文哲曾喊話「天亮下雨就出兵」，隨著藍綠選情升溫，柯10日似不甘寂寞，選在綠營黨內初選民調首日，自曝內部民調「如果一對一與韓國瑜對戰，我會贏很多」。至於是否可能蔡柯配，柯自豪說，「哪裡需要！」

◎旺報

●儘管中方還未正式向美方使出限制稀土出口的殺手鐧，但是，卻早已戰雲密布，中方今年以來開始在測試減少出口的動作，也因為稀土很可能成為中方反制美方貿易戰的關鍵性武器，市場上投資人對稀土的動向更寄以厚望，尤其是相關稀土族群的投資基金商品都受惠，其中全球最大投資的稀土ETF近來更是神勇，5月成交量暴增17倍，成為炙手可熱的明星商品。

●中國不僅有稀土金屬可以反制美國貿易戰，還有一項更具殺傷力的武器就是稀土磁鐵，這是美國國防最具關鍵性的元素，幾乎有近2/3要依靠中國供應，一旦斷炊，很可能讓美國整個國防工業面臨停擺的危機。

●貿易戰當前，北京中央雖尚未定調打出「稀土牌」，但從大陸稀土出口逐月遞減或可看出端倪。大陸海關總署昨公布數據，大陸5月稀土出口3640噸，按月下降16%，而今年5個月的出口量則是同比下降7.2%。無獨有偶，大陸《環球時報》引述業內人士說法稱，美國當前只有輕稀土資源，要建立相關產業鏈至少得3年，北京一旦打出「稀土牌」，對美衝擊力道很大。

●陸美貿易戰打得風風火火，有大陸知情人士透露，中共總書記習近平近日曾召開會議，要求各界對貿戰謹言慎行，要以中央說法為準。此外，該人士稱，大陸基本研判美國總統川普極可能連任，因此不會以「以拖待變」，已經作好「持久戰」；6月G20的「習川會」不會撕破臉，但貿戰也不會就此畫下句點。

◎工商時報

●台積電10日公告5月合併營收達804.37億元、月增7.7％，寫下2019年單月營收新高。法人表示，隨著大客戶蘋果啟動拉貨需求，可望帶動7奈米加強版製程晶圓出貨量逐月成長，預期台積電第三季合併營收可如預期繳出季增雙位數的成績單。

●攸關中美關係進展的「習川會」將於月底登場，美國財長穆努欽暗示，若是6月底大阪20國集團（G20）峰會期間，「習川會」取得進展，美國總統川普可能會推遲對中國產品加徵關稅。

●中美貿易戰拖累終端需求，減損我出口動能。財政部10日公布5月進出口統計，出口277.2億美元、年減4.8％，連七個月負成長，表現較預期差。統計處長蔡美娜預估，6月出口也將連八黑，年減2％到至4.5％，第四季才能穩定轉正。

●中美貿易關係撲朔迷離，直接反映在大陸5月的進出口數據。5月大陸出口年增1.1％，優於市場預期，但進口衰退8.5％，創下近三年最大衰退幅度。

(中時電子報)