直昇機失事撞紐約大樓，造成一死

一架直升機今天在紐約曼哈頓大廈頂樓墜毀，駕駛一人當場喪命。這起意外驚動曾歷經911事件的紐約客，不過相關單位初步認定事件並非恐怖襲擊。

曼哈頓警消現場戒備(圖/美聯社)

美國聯邦航空總署（FAA）指出，一架奧古斯塔（Agusta）A109E型直升機美東時間10日下午1時45分左右，在曼哈頓中城一棟51層樓高的大廈頂樓墜毀，相關人員正在調查失事原因。根據初步訊息，駕駛是機上唯一人員。紐約市警察局（NYPD）發推特指出，這架直升機在大樓屋頂「硬著陸」。紐約市消防局（FDNY）隨後證實，直升機駕駛已喪命。

這架直升機在紐約第7街（7th Avenue）787號、樓高50多層的安盛公正中心（AXA Equitable Center）天台緊急降落時撞上大樓，並引起火警，多間著名企業包括花旗和法國巴黎銀行等都在大樓內設有辦公室。紐約市消防局派出上百名人員到場，墜機約一小時後宣布現場火勢已撲滅。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，尚無跡象顯示墜機意外與恐怖攻擊有關，紐約市沒有受到威脅，直升機駕駛一人身亡。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）指出，這架直升機墜毀前似乎在緊急迫降，沒有恐怖攻擊跡象。古莫也提到，意外傳出時不少紐約民眾受到驚嚇，「如果你是紐約客，肯定有一定程度的911事件創傷後壓力心理障礙症」。另外總統川普也發文關注，讚揚救援部門迅速行動，並表示白宮隨時都會提供協助。

值得注意的是，安盛公正中心頂樓沒有直升機停機坪。由於墜機地點接近維安嚴密的川普大廈，加上42年前曼哈頓曾發生直升機在高樓頂樓墜毀事件，紐約市已不允許直升機在曼哈頓高樓頂樓降落，警正釐清事故原因中。

(中時電子報)