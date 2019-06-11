進駐夢幻島的7家業者串聯合作發起夢想計畫，將以民宿村型態提供婚禮、派對一條龍服務。（謝佳潾攝）

進駐夢幻島的7家業者串聯合作發起夢想計畫，將以民宿村型態提供婚禮、派對一條龍服務。（謝佳潾攝）

進駐夢幻島的7家業者串聯合作發起夢想計畫，將以民宿村型態提供婚禮、派對一條龍服務。（謝佳潾攝）

進駐夢幻島的7家業者串聯合作發起夢想計畫，將以民宿村型態提供婚禮、派對一條龍服務。（謝佳潾攝）

進駐夢幻島的7家業者串聯合作發起夢想計畫，將以民宿村型態提供婚禮、派對一條龍服務。（謝佳潾攝）

進駐夢幻島的7家業者串聯合作發起夢想計畫，將以民宿村型態提供婚禮、派對一條龍服務。（謝佳潾攝）

進駐夢幻島的7家業者串聯合作發起夢想計畫，將以民宿村型態提供婚禮、派對一條龍服務。（謝佳潾攝）

進駐夢幻島的7家業者串聯合作發起夢想計畫，將以民宿村型態提供婚禮、派對一條龍服務。（謝佳潾攝）

由14棟彩色屋打造成的社區民宿命名為「夢幻島」，目前有7家業者進駐。（謝佳潾攝）

去年有台南建商因熱愛墾丁，不惜在觀光低潮期砸數億在恆春四溝里打造台版布拉諾島、盼發展國外盛行的「社區民宿商圈」，而今14棟充滿異國風情的彩色屋，不僅成為網紅打卡熱點，進駐的7家業者更串聯合作發起夢幻島夢想計畫，將以民宿村型態提供婚禮、派對一條龍服務。

台南建商將由14棟彩色屋打造成的社區民宿命名為「夢幻島」，目前有7家業者進駐，除有民宿、咖啡廳、餐廳、花藝外，還有業者正與婚紗業者談合作，將提供新人婚紗挑選及婚攝服務，作為經營婚禮一條龍的一環。

業者之一的李奕旻指出，當初大家進駐時，雖有共同經營商區的理念，但幾乎都是各忙各的，直到見到彩色屋成了網紅打卡景點，忽有以民宿村型態提供婚禮、派對一條龍服務的概念，且大家非常快就達成共識，僅一個月就規畫出相關配套措施。

李奕旻說，據他們的觀察，目前台灣的婚禮市場有「小型」趨勢，因此民宿村有小而精美的經營優勢，加上腹地大又充滿異國風，相信會受許多年輕人喜愛，此外，同婚法通過後，「彩虹屋」的意象又讓不少同性新人有了新的選擇。

「這可能是全國首創！」他強調，經營戶外婚禮的業者不少，但從婚攝、場地布置到提供料理、住宿全包的經營模式非常少見，也許墾丁夢幻島就是第一個，盼藉此讓大家看見不一樣的墾丁。

(中時 )