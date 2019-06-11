恆春旅遊醫院因獲中央大力補助，目前正在重建中，而行政院長蘇貞昌更在月前視察時強調「所有軟硬體要一次到位」，不少居民為此期待恆春半島的醫療能因而有所改善，但國民黨籍立委參選人周佳琪卻指出，若醫院始終未能免除攤提折舊，在營利壓力下仍難有完善的醫療品質。

「恆春旅遊醫院應比照離島的公立醫院！」周佳琪指出，恆春旅遊醫院因卡到攤提折舊問題，一年需上繳國庫4600萬，這對醫院來說絕對是一大負擔，即使新大樓落成後醫療儀器設備都補齊、為醫療服務加分不少，但因營運壓力，多少都會影響到服務品質。

周佳琪說，醫院也許還會因要採購醫療儀器採購，進而間接導致民眾在醫療權益上些許吃虧，因此，她希望民眾能給她一個機會，在未來順利當選後，一定會提案免除恆春旅遊醫院的攤提折舊。

她強調，蓋更高的醫療大樓，買更先進的儀器，只是讓偏鄉醫院承擔更多的經濟壓力，這會淪為一種惡性循環，將無法吸引優秀醫療人才進駐管理與使用，而若真是如此，對恆春人來說，新醫療大樓可能是一場空。

恆春鎮代楊志偉也說，他已針對恆春旅遊醫院免除攤提折舊一事在鎮代會上提案，且獲得一致通過，要求恆春鎮公所為此極力爭取，同時也向周佳琪反映，希望能藉她向中央反映該事。

(中時 )