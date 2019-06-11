(中央氣象局)

【氣象】梅雨鋒面接近 局部雷雨明顯 防淹水

(9:03更新 新增大雷雨地區)

中央氣象局今6:05對全台18縣市發布豪大雨特報，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、新竹市、屏東縣、金門縣、澎湖縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣等縣市發布大雨特報，另外針對苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣，雲林縣發布豪雨特報，嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區嚴防豪雨。氣象局外針對「嘉義縣、臺南市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣」發布大雷雨即時訊息。

氣象局表示，受梅雨鋒面及西南氣流影響，易有短時強降雨，今（１１）日苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、北部、中南部、恆春半島、澎湖及金門地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

氣象局副局長鄭明典也在臉書提醒各地降雨時間，「第一波，桃竹苗。第二波，中彰投需要防備！然後持續往南！」。

大雷雨即時訊息。(中央氣象局)

氣象局8:22對「嘉義縣、臺南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至09時15分止。另外也在8:57對「桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣」等7縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時30分止。

(中時電子報)