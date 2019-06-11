台灣運彩單場暨場中投注場次預告(6月11日~6月18日)

1.「美國職籃」：總冠軍賽全面提供單場及場中投注。

暴龍以3:1領先勇士，最終由誰勝出贏得本季的總冠軍，台灣運彩將依賽程持續提供總冠軍單場及場中投注。

2.「美國職棒」：提供10場單場或場中投注。

洛杉磯天使至今未如預期中的表現優異，在大谷翔平回歸後，能否帶給天使一番新氣象，台灣運彩本週鎖定天使賽事，提供單場或場中投注，包含6/11(二)~6/12(三)主場迎戰洛杉磯道奇、6/15(六)~6/16(日)作客坦帕灣光芒，都是分區排名前段班的球隊，天使能否逆勢翻轉、取得勝利，一同關心。

3.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

日本職棒交流賽持續進行中，本週台灣好手有機會在交流賽碰頭一較高下。陽岱鋼所屬的讀賣巨人將在6/11(二)~6/12(三)作客西武獅，陣中有睽違200多天拿下勝投的郭俊麟；6/14(五)~6/15(六)日本火腿鬥士將在主場迎戰讀賣巨人，大王王柏融將首度有機會與前輩陽岱鋼同場較勁，台灣運彩將提供單場或場中投注一同關注。

4.「足球」：提供27場單場或場中投注。

今年6月將有多達6項國際賽事登場，除了已進入4強階段的U20世界盃，以及上週開打的女子世界盃外，美洲盃、美洲金盃和歐洲U21錦標賽都將在本週陸續揭幕。今年美洲盃主辦國是巴西，雖然球星內馬爾因傷退賽，但首戰玻利維亞仍被看好可以打響勝鼓。首輪重頭戲還包括阿根廷對哥倫比亞，以及受邀參賽的日本與智利交鋒，多場大戰台灣運彩都將加開單場及場中投注。

●歐洲足球錦標賽（歐洲國家盃）資格賽

本週持續拚戰，重頭戲是F組榜首之爭，3連勝的西班牙坐鎮馬德里伯納烏體育場，迎戰2勝1和同樣未嚐敗績的瑞典，勝負很可能將決定F組首名誰屬。H組土耳其日前在主場爆冷擊敗法國，以3連勝躍居榜首，本週作客雷克雅維克與冰島交鋒，絕對是球迷必看的「黑馬大對決」。

●U20世界盃

已經來到準決賽，週二深夜由烏克蘭U20對壘義大利U20，週三凌晨則由厄瓜多U20迎戰南韓U20，4隊都從未打進U20世界盃決賽，今年必定將誕生一支全新的冠軍。

5.「冰球」：提供1場單場投注。

波士頓棕熊與聖路易藍調目前在系列賽3比3平手，6/13(四)將在波士頓進行搶7大戰，是繼2011-12球季後，決賽再度要打滿7場才能分出勝負。

6.「排球」：提供12場單場或場中投注。

女排國家聯賽本週進入第四週賽程，賽前同為7勝2敗的中國女排與美國女排6/13(四)將在中國江門正面對決，美國女排在國際賽對戰中國已吞下二連敗，能否扳回一城，不容錯過；男排賽程則是進入第三週，目前戰績僅有1勝5敗的澳洲本週戰績若仍無起色，有可能失去明年國家聯賽的參賽資格，6/15(六)將對上今年換血成功的義大利、6/16(日)對上同樣來自亞洲的日本，澳洲能否從谷底翻身，值得關注。

(中時電子報)