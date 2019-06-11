前立法院長王金平退出國民黨2020初選後，動作頻頻，近來密集在各縣市成立王金平之友會，對此，國民黨提名參選台中市立委選舉的市議員黃馨慧表示，這是王金平重整陸軍的動作，未來這些陸軍將是王金平最大的資產，可以和各陣營合作的最大籌碼！

6日拋出「不參加國民黨內總統初選」震撼彈的王金平，先是8日上午在岡山成立「高雄三山分會之友會」，現場1400多人擠滿宴會廳，高市議長許崑源、農會理事長蕭漢俊及10多位國民黨籍議員也現身力挺。而後，10日在草屯寶島時代村舉行「王金平之友會南投分會」成立大會，地方各界政要及民眾1500多人到場相挺，場面熱烈。

針對王金平近來密集在各縣市成立王金平之友會，據港媒《中評網》報導，黃馨慧認為，王金平此舉是重整陸軍的動作，王金平就算不可能選總統，但是王金平之友會將會是王的重要資本，是日後與各陣營合作的最大籌碼。

黃馨慧更表示，雲林張榮味系統、前花蓮縣長傅崐萁系統、台中顏清標系統倒戈挺韓，某種程度上與王退出國民黨初選有一定關係，但他們是因為親身見證韓流的效應，希望國民黨能爭氣，年底將政權贏回來。台中也有許多大老和王金平私下溝通，希望王院長以大局為重，不要去硬碰硬，既然韓流已經成為事實，大家要目標一致，不要因為這一局而破滅。

(中時電子報)