2020總統大選將至，國民黨昨公布第15任總統初選名單，分別為高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、新北市前市長長朱立倫、台北縣前縣長周錫瑋，以及孫文學校總校長張亞中。國民黨台北市議員張斯綱分析後指出，以韓目前的人氣，有6成以上把握過關，且韓除了話語有感染力，「特性也能接觸到過去國民黨沒辦法接觸到的基層經濟選民，這也是優勢之一」。

國民黨昨公布2020總統初選名單，包括韓國瑜、朱立倫等五人。國民黨副主席曾永權表示，將於7月5日至15日辦理民調，隔天16日宣布民調結果，並於7月17日提報中常會，7月28日提報全國黨代表大會，通過總統提名人選。

據中評社報導，張斯綱就韓郭兩人進行分析，他說郭的感染力不夠，有時候別人願意投，是看到熱情、改變的可能性，郭恐需在未來1個月下功夫在群眾感染力上。反觀韓國瑜，張斯綱說韓陣營以一波波造勢把熱度、人氣一直滾，滾到7月黨內初選民調一舉就過，是把傳統的造勢手法搬到初選用。張認為這是一劑強心劑，能夠穩定軍心、證明實力、把盤做穩，接著就要往中間選民走。

張斯綱說，韓國瑜以現在的人氣，大概有6成以上的把握能通過初選，從造勢會場觀察，韓的票源除了傳統軍公教藍營支持者外，也有不少本省籍民眾，及基層經濟選民。若韓取得提名資格後，必須在年輕選民、知識選民上下點功夫。

張斯綱提及，在談論經濟給庶民的感覺上，韓勝過郭，他認為郭經濟政策對庶民來說有點遙遠，韓國瑜更能給民眾一種盼望的感覺，講的話也是一聽就懂。張說韓國瑜的這特性，開發了過往國民黨比較少接觸到的基層經濟活動的選民，這類選民過去可能都不投票，或因為草根性而較支持民進黨，但韓的特性把這一階層的民眾帶進國民黨的選票裡。

(中時電子報)