台南市山上區木瓜節即將於16日上午在山上花園水道博物館前展開，今年除了有精采表演、好康摸彩，現場農特產小吃市集、1元起拍木瓜拍賣會更是讓人期待。為推廣公益，幫農民銷售木瓜，山上區農會即日起與在地小農合作，推出木瓜義賣，所得款項捐款給創世基金會。

山上區農會總幹事許弘霖表示，農會為了照顧弱勢團體，在這次木瓜節活動中，特別安插在地各項農產，結合產銷班、青農，設小攤義賣，再將所得全數做公益之用，雖然金額不多，不過意義深遠。

創世基金會表示，目前台南分院安養60名植物人、到宅服務230個植物人及失能臥床長輩家庭，每位院民或是每個到宅服務家庭情況雖不盡相同，但只要是對他們有幫助的，創世都會盡力嘗試，把握每個進步的機會，若民眾身邊有需要協助的植物人家庭請與創世聯繫。

創世也呼籲大家，社服單位能力總是有限，善行永不嫌多，小額捐款讓善心細水長流，藉由義賣捐助弱勢團體，來幫助更多需要幫助的人，那也是一種幸福。

許弘霖說，農會義賣即日起啟動，有意者可向山上農會洽詢，或是16日上午木瓜節活動時到義賣攤位上採購，大家一起做愛心，所得款項捐款給創世基金會。

(中時 )