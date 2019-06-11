中年男柳營闖鐵道 遭通勤列車輾斃 08:052019/06/11 中時 莊曜聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一男子闖越義士路平交道遭火車輾斃，警方發現一部腳踏車，但無法確定是死者所有。（莊曜聰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 男子遭捲入車底當場死亡。（莊曜聰攝） 台鐵3131車次電聯車清晨行經台南柳營義士路段時，撞上一位闖越平交道的男子，男子捲入車廂底部當場死亡，詳細原因由鐵路警察調查中，目前鐵路南下車道封閉，單向通車，義士路平交道周邊路段也封閉處理事故，請用路人注意。 據了解，台鐵3131車次電聯車是南下開往潮州，列車在快要抵達柳營火車站時，經過義士路平交道，發現有民眾闖越，列車煞車不及撞上男子，死者年齡約60歲，身分待查，警方在附近找到一部腳踏車，但無法確定為死者所有。 (中時 ) #男子 #平交道 #列車 #義士 #原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 普悠瑪18死 司機員遭訴求重刑 04:102019/06/07 社會新聞 端午清晨驚現火燒雲 鄭明典曝原因 08:392019/06/07 生活 林志玲找到幸福 真命天子AKIRA勝出原因曝光 10:362019/06/07 娛樂 獨／陳莎莉提醒林志玲這件事 揭露5年不去大陸原因 11:442019/06/07 娛樂 「屈原故里」專車送遊客到秭歸 參加端午文化節 15:482019/06/07 兩岸 七、八月原民列車 14日起開始訂票 12:342019/06/10 生活 賀一航、馬如龍病逝僅隔6天 余天吐自責關鍵原因 13:132019/06/10 娛樂 日本F-35時速1100公里墜海 失事原因是「空間迷向」 17:062019/06/10 軍事 蔡麗雪請辭總座 一銀公布原因 19:182019/06/10 財經 外資回補台股創兩個月新高 2原因 23:262019/06/10 財經 社會熱門新聞 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 與看房年輕OL來電 他揪床戰後GG了 - 社會 人妻喜孜孜「我懷孕了」 結紮夫臉上立馬3條線 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 富少自強隧道飆速致2死 檢認無悔悟之心求重刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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