男子遭捲入車底當場死亡。（莊曜聰攝）

台鐵3131車次電聯車清晨行經台南柳營義士路段時，撞上一位闖越平交道的男子，男子捲入車廂底部當場死亡，詳細原因由鐵路警察調查中，目前鐵路南下車道封閉，單向通車，義士路平交道周邊路段也封閉處理事故，請用路人注意。

據了解，台鐵3131車次電聯車是南下開往潮州，列車在快要抵達柳營火車站時，經過義士路平交道，發現有民眾闖越，列車煞車不及撞上男子，死者年齡約60歲，身分待查，警方在附近找到一部腳踏車，但無法確定為死者所有。

(中時 )