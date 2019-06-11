柳營小腳腿綠豆沙有50多年歷史，冰沙有綠豆沙、百香果兩種口味。（莊曜聰攝）

古早味手搖冰製作費時費工，每日限量供應。（莊曜聰攝）

柳營重溪國小旁的小腳腿綠豆沙賣的是古早味手搖冰，有綠豆、百香果等口味，攤位由機車改裝而成，已經有50多年歷史，是在地人熟知的夏日消暑好味道，目前由第2代經營，第3代也在善化開設店面，真材實料，好喝不膩。

第2代老闆娘蔡明歷說，店裡的冰沙從她的公公傳下來，一直沒有改變製作方法，將綠豆汁、百香果汁放入內桶，外桶則以1：3的比例加入粗鹽跟冰塊，就能維持零下20度的低溫，再持續旋轉內桶，當內壁結冰後用刮刀鏟下，依當下環境，重複1到2小時，帶點粗冰嚼感的冰沙就完成了，但全程手工，相當辛苦，因此每天都是限量提供。

小腳腿綠豆沙的冰沙原先有綠豆沙、百香果、鳳梨3種口味，但因為土鳳梨越來越難找，所以忍痛停產，綠豆沙跟百香果都是真材實料，蔡明歷說，綠豆沙選用毛綠豆，清洗後慢火細燉5個小時，加入二砂調味後打成汁狀，濃郁的豆味香醇滑順，還有客人喝了以為加了米麩，香氣十足。

百香果則選用台灣在地生產，在南投埔里、嘉義竹崎都有配合的農戶，1年2次產期收購，製作時去籽濾出原汁，製作時直接加入二砂調味，不再另外烹煮，保留維他命C就像喝果汁一樣，夏日炎炎來上一杯透心涼。

看準冰品商機，蔡明歷的兒女在善化建國路上開設店面，配方比例源自老店，營業時間延長，除了原先的冰沙、紅茶外，還可加入鮮奶，口感層次更豐富，也傳承老店風味。

店名：小腳腿綠豆沙

地址：台南市柳營區義士路二段與南81縣道路口（重溪國小旁）

營業時間： 08：30—17：30

公休：無特定公休日

價格：綠豆沙、百香果冰沙 小杯25元 大杯40元

(中時 )