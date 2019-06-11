肆虐大陸十多省 秋行軍蟲首次侵台 12:392019/06/11 旺報 王曉鈴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日前台灣苗栗縣飛牛牧場疑似發現農業害蟲「秋行軍蟲」，農委會防檢局經過檢定後，今（10）日下午證實是秋行軍蟲，並初步研判是透過西南氣流吹入，已將該玉米田挖坑並就地掩埋。 秋行軍蟲近期肆虐大陸十多個省份，又稱草地貪夜蛾、秋粘蟲、草地夜蛾，是夜蛾科夜盜蛾屬的一種蛾，幼蟲以玉米和水稻為主要食草。台灣之前並無發生紀錄，這是秋行軍蟲首度入侵台灣。農委會表示，該批秋行軍蟲應是同一批幼蟲，外型及個頭差不多大。 (旺報 ) #台灣 #夜蛾 #農委會 #幼蟲 #草地 也許您會感興趣 推薦閱讀 13檔先飆上月線 吸金 04:092019/06/08 財經要聞 農委會茶改場 歡慶116歲 04:092019/06/08 產業．科技 草地貪夜蛾侵入大陸18省 官方擬以天敵昆蟲防治 15:252019/06/08 兩岸 草地貪夜蛾入侵 大陸18省農糧剉咧等 16:092019/06/08 財經 要不要選立委？館長陳之漢：NO I cant 21:552019/06/08 政治 秋行軍蟲侵台首例！ 苗栗發現個案獲確認 15:492019/06/10 生活 限定台灣發售 山葉首款Gogoro系統電動機車EC-05預計8月上市 16:452019/06/10 財經 秋行軍蟲在台現首例！ 農委會：蟲災恐比禽流感更麻煩 19:272019/06/10 生活 秋行軍蟲疑入侵宜蘭 發現幼蟲蟲卵 11:352019/06/11 生活 兩岸熱門新聞 若無陸稀土磁鐵 美軍工業恐停擺 - 日報 人民幣重貶 台幣恐下探32元 - 兩岸要聞 - 中國時報 陸兩棲攻擊艦 或配無人機變航母 - 日報 陸反制恐撕裂產業鏈 台商左右為難 - 焦點新聞 - 旺報 肆虐大陸十多省 秋行軍蟲首次侵台 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。