日前台灣苗栗縣飛牛牧場疑似發現農業害蟲「秋行軍蟲」，農委會防檢局經過檢定後，今（10）日下午證實是秋行軍蟲，並初步研判是透過西南氣流吹入，已將該玉米田挖坑並就地掩埋。

秋行軍蟲近期肆虐大陸十多個省份，又稱草地貪夜蛾、秋粘蟲、草地夜蛾，是夜蛾科夜盜蛾屬的一種蛾，幼蟲以玉米和水稻為主要食草。台灣之前並無發生紀錄，這是秋行軍蟲首度入侵台灣。農委會表示，該批秋行軍蟲應是同一批幼蟲，外型及個頭差不多大。

(旺報 )