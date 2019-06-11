圈起來部分：紅色回波連結成線狀、寬帶狀，面積大、帶有密集閃電、移動慢，是致災性豪雨系統特徵。(翻攝自 鄭明典臉書)

今明兩天受滯留鋒面及西南氣流影響，全台下起陣雨或雷雨。尤其是西半部，會有局部豪雨等級以上降雨機率。氣象局副局長鄭明典表示，「最強對流」就在海峽上，「範圍大、紫到變白，這是最強的對流系統，而且移動緩慢！」目前紅色回波邊緣正接觸陸地，提醒第一波雨勢會落在，桃竹苗；第二波，則是中彰投，接著對流將持續往南走。

鄭明典在臉書指出，目前最強對流的中心在海面上。但是距離陸地很近，主要紅色回波邊緣正在接觸陸地，要小心！

鄭明典說，所謂的致災性豪雨系統，特徵為「紅色回波連結成線狀、寬帶狀，面積大、帶有密集閃電，而且移動緩慢」，指的就是圈起來的部分。當致災性豪雨系統發生在陸地上，「雨到哪裡就淹到哪裡」稱它為致災性完全不為過。

最後，鄭明典表示，南部地區劃箭頭的部分，有面積小，紅色區塊連結成弧狀，也是閃電密集的地方，會有有短時強降雨發生。

(中時電子報)