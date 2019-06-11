一名年輕OL在北市東區上班，想在公司附近租房子，去年七月上網，看到侯姓男子有房間要分租，便與侯男相約獨自前往看房，不料當天2人看對眼，情不自禁在臥房發生性關係，侯男當時以為是豔遇，事後卻被OL指控下藥性侵，所幸檢方調查後認為，2人事後有說有笑一起去喝豆漿，認定罪證不足，對侯男不起訴。

OL指控，侯男當時拿了一杯咖啡給她，她喝完後意識不清，對方說要幫按摩，卻強脫她衣服性侵。侯男則喊冤強調，當天是兩情相悅，且完事後他關心對方餓不餓，邀去吃永和豆漿，還擔心對方太累想幫忙叫計程車。

檢方將OL尿液送檢，並未驗出毒品或藥劑，最後全案因人證、物證不足，加上女方事後與侯男一同吃宵夜，有說有笑，與一般遭性侵的反應不符，因而認定罪證不足，對侯男處分不起訴。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)