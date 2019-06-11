網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書社團「韓家軍」)

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，翻轉民進黨高雄20年執政，也讓不少高雄市民對新氣象頗期待。繼兒子兵單上市長署名「韓國瑜」趕緊發文炫耀，又有高雄媽媽因兒子得市長獎，能夠與市長單獨合影，心情激動表示自己是「韓家軍」，屆時會帶兒子一起去，而且自己心情會「非常非常激動」；但學校請民進黨立委趙天麟，也讓他想大哭。

韓粉在臉書社團「韓家軍」發文，附上兒子獲得的107學年度市長獎獎狀，和「各級學校模範生及優秀畢業生與市長合影回覆單」照片，表示：「為啥~好想大哭喔……兒子好不容易得到市長獎，學校竟然是請民進黨趙天麟頒獎的至少請高雄市府的任何一位都比他好啊！PS：唯一安慰的是，市長獎的獎狀好美哦~有摩天輪喔……」

這位韓粉媽媽並在市長合影回覆單圖說寫道：「兒子可以單獨與韓市長合照，而我會帶兒子一起去，我是韓家軍，到時一定會非常非常的激動。」

文章一出，獲得超過1500個讚與近300則留言，網友紛紛表示：「給你兒子按個讚 得到市長獎，加油」、「沒關係，兒子優秀比較重要，至少上面是韓國瑜的名字，要是寫陳菊妳才有得哭勒，恭喜你兒子，也祝福你」、「因為他是高雄的立委啊。所以明年要讓國民黨的立委全部當選，就對了」、「我想趙天麟，也不想吧！」「選舉到了爭露臉機會」、

也有網友認為：「『頒獎的人』是誰不重要，重要的是『獎狀上署名的市長』名字是『韓國瑜市長』，才是最重要！就讓『民進黨』立委含淚為『韓國瑜市長』來服務，有何不可？」「那就好，在孩子面前，別反映自己對這件事的反感，孩子有成就感就好」、「妳的心聲，韓市長聽到了。特別安排6/24補拍重要的紀念照片，太棒了」。

(中時電子報)