台鐵局五月釋出25車站、共32個據點的超商標案，台鐵局證實由全家便利商店拿下。官員指出，包含台北車站、板橋、台中、鳳山等站內的7-ELEVEN，最快七月、最慢九月起將改由全家進駐，這是自2003年台鐵局釋出商業空間，向超商業者招標以來，首度更換廠商。

全家10日發布重大訊息指出，取得台鐵25站之不動產使用權資產。台鐵局受訪時證實，全家拿下的據點包含基隆、八堵、台北車站（6個據點）、萬華、板橋（3個據點）、樹林、鶯歌、中壢、新竹、豐原、台中、大甲、彰化、員林、田中、嘉義、新營、新左營、高雄、鳳山、屏東、宜蘭、羅東、花蓮、台東，共25車站、32個據點。

台鐵局說明，台鐵車站商業空間均依規定對外公開招標，本次招標內容涵蓋25車站，均為特等、一等或二等站，以營收、人流來說都屬於大站的級別。扣除擴建或新建車站的個別商業空間招標案，此次是據點數量最多、規模最龐大的超商招標案，於今年5／1公開招標，國內四大超商包含7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK均有投標，採價格標，5／29開標結果，由全家便利商店拿下。

官員表示，此標合約期間為五加三年，五年合約時間一到，廠商可透過增加15％租金的方式續約三年一次，最長八年，根據先前7-ELEVEN的經驗，均有加價續約三年，顯示業者看好台鐵車站人流高、集客力強。

台鐵局表示，25車站、共32個據點的既有合約將分兩階段，於六月底、八月底到期，從七月至九月起將陸續由7-ELEVEN改為全家便利商店，由於是16年來首度更換廠商，因此也期盼全家能做到無縫接軌、服務不中斷，滿足旅客的需求。

(工商 )