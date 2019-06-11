張馨月擁有火辣身材。(圖／翻攝自東網)

39歲香港一線小生林峯去年和女星吳千語5年情斷，後和小11歲大陸嫩模張馨月傳出熱戀，兩人交往1年就爆出男方已求婚成功，預計在今年底結婚，讓外界相當震撼。

林峯和吳千語5年情斷後，就爆出女方早在分手前，就已背地搭上百億富三代施伯雄，即使林峯極力挽留，仍無法改變她已變心的事實，幸好他後來找到幸福，戀上D奶嫩模張馨月，兩人愛得火熱，交往不到1年，林峯就帶小女友返鄉祭祖，外界也猜測應該好事近了。

據港媒報導，林峯1日已到張馨月老家鹽城求婚，並打算在12月8日、他40歲生日當天結婚，而當天張馨也在微博曬出用花朵做出兔子造型的擺設，直呼「surprise」，似乎是被求婚的禮物，對此，林峯經紀公司沒有否認，表示之後會統一回應，林峯也透過經紀人表示：「私人事不會回應。」

林峯外型帥氣、演技精湛，爸爸林華國是廈門地產大亨，家族資產高達20億港幣（約台幣80億），而張馨月擁有D罩杯魔鬼身材，憑著參加內衣模特大賽奪得亞軍入行，擔任平面模特兒多年，因和林峯戀情曝光聲名大噪。

(中時電子報)