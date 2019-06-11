台北內湖有一私密且高檔的私人會所〈Villa Ollila〉，這是一棟獨棟式豪邸別墅，內有客廳、餐廳、泳池、酒庫與影音視廳室，是富商主人Ocean原本私人用來招待朋友的高檔會所，一般人除非經過推薦與身份審核，否則不得其門而入。但「難得」等同「尊貴」，使得〈Villa Ollila〉漸成政商名流與娛樂影視圈明星聞人舉辦私人宴會的處所，高端時尚精品品牌也會借用此場地辦趴招待VIP貴賓。
偶然的機會，寒舍餐旅董事長蔡伯翰接受企業友人招待赴〈Villa Ollila〉，嘗到了主廚Dennis賴俊源演繹的菜餚後大為驚艷，決定力邀Dennis至集團旗下台北喜來登飯店〈安東廳〉客座，以「私饗之巔」為主題的客座餐會將於6／19日至6／23日展開，9道菜的午餐3880元＋10％，12道菜的晚餐4880元＋10％，此價位已是國外米其林摘星大廚來台客座的水平，但開放訂位消息傳出後目前接單已近8成，且持續增加中，因為這是〈Villa Ollila〉首次讓非會員得以訂餐，也是主廚Dennis「隱世」多年後首度「出閘」獻藝。
66年次的Dennis很年輕時就立志成為「料理達人」，當兵退伍後他進高雄餐旅學校就讀，與〈RAW〉餐廳主廚Alain黃以倫、〈168 Prime〉敦化店主廚Cage歐俊辰同班，堪稱「高餐三劍客」，3人也是高餐畢業高材生中表現最受注目的傑出校友。
Dennis廚藝資歷完整，學校畢業入行後，他曾先後在台北老爺酒店與台北君悅酒店，以及在高雄〈帕莎蒂娜法式餐廳〉與台北〈TUTTO BELLO〉歷練，中間曾一度到餐飲學校教書傳藝。因為始終喜歡享受「在第一線作菜的感覺」，2008年他加入了台中〈Le MOUT樂沐〉的廚房團隊，並一路升上副主廚，2011年〈樂沐Relax法式餐廳酒館〉開業，Dennis被陳嵐舒派去擔任主廚。
2012年Ocean在台北東興路新開大型 複合式休閒主題餐廳〈Green Park格蘭公園〉，並邀請陳嵐舒率團隊以「店中店」型式主持〈LM Kitchen樂沐私廚〉餐廳，Dennis參與籌備並任主廚。〈Green Park格蘭公園〉結束營業，Dennis轉赴〈Villa Ollila〉掌廚，因屬私人會所，每天每個餐期只接待一組客人，且必須提前一星期預約，不具資格條件者不得其門而入，Dennis宛如「大隱於世」，在餐飲市場「匿蹤」。
在成長過程中，Dennis每個階段歷練都有收獲，在台北老爺酒店工作經驗奠定了他製作法式醬汁Sauce的札實基礎，在〈帕莎蒂娜〉追隨南台法菜名廚簡天才時，他累積了龐雜的內場廚務管理經驗，〈樂沐〉則開啟了他的料理國際視野，以及嚴格且精準的味道掌握。在私人會所的〈Villa Ollila〉掌廚，每餐接待的客人雖然不多，但因菜單全屬「客製化」，且食材成本比飯店、餐廳高出甚多，所以讓Dennis得以更寬廣、 恣意、「放肆」的揮霍創意、極度挑逗「貴客」味蕾。
或許是「隱世」太久，也或許是有意讓食饕「重新認識自己」，Dennis此次客座台北喜來登〈安東廳〉，頗有幾分「猛虎出閘」意味，他為「私饗之巔」開出的套餐，不僅道數多，且道道做功都精緻繁浩、傾力炫技，且味貫東西、呈盤搶眼吸睛，熱衷「逐Fine Dining而食」的食家饕客與吃貨，可以藉此機會比較Dennis和Alain與Cage的廚技，畢竟，誰讓他們3人是同班同學呢！
(工商 )
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