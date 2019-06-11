Dennis賴俊源演繹的〈青蘋果．茴香．生蠔〉，是將青蘋果、茴香、西芹榨汁後混合葡萄糖製成冰沙，再與白乳酪、生蠔、冰沙，上層點綴小黃瓜丁、海葡萄、羽葉香菜，清香爽口．格外清暑。（圖／姚舜）

〈竹蟶．海藻．酸奶〉是一道「仿真菜」，Dennis以黃玉米煮軟打成泥加上墨魚汁，再低溫乾燥8小時製作竹蟶殼狀，再將調味後的英國竹蟶切丁入餡。（圖／姚舜）

以圓形小鐵盒盛裝的〈紅甜菜．帝王蟹．白蘆筍〉，以貝殼湯匙讓客人舀食，完全是Fine Dining規格。（圖／姚 舜）

〈紅甜菜．帝王蟹．白蘆筍〉是以「分子廚藝」將甜菜汁以虱目魚膠作成紅色魚子醬，再與蟹肉和白蘆筍搭配，蟹肉鹹鮮與甜菜晶球激盪出美味。（圖／姚舜）

以黑醋栗晶凍、鴨肝醬和蒸白鰻層層堆疊，再切塊製成手指小食，這道菜已是「米其林星光美餚」等級。（圖／姚舜）

以蕎麥粉加了黃酒製的鬆餅，格子內填入以法國黃酒提味的Comte'康堤乳酪，再現刨義大利阿爾巴夏季松露，這是一道充滿了森林氣息的當級美饌。（圖／姚舜）

將用法國黃酒提味的香濃康堤乳酪醬，填在蕎麥鬆餅的格子中再現刨阿爾巴夏季松露，如是的烹調套路很有新意。（圖／姚舜）

用紅酒杯盛裝的〈海味澄清雞湯〉，是以老母雞熬製的雞湯底，再加入土雞肉、乾海螺、乾劍蝦、瑤柱、金華火腿和牛肝菌再熬煮90分鐘後萃取，味道香濃且內蘊海味。（圖／姚舜）

Dennis烹製的〈北海道海膽燉飯〉，在〈Villa Ollila〉是許多貴客指名必點的招牌美味。（圖／姚舜）

〈北海道海膽燉飯〉是以日本新潟縣魚沼越光米加入白酒、魚高湯、紅蔥頭、鮮奶油、甘藍菜一起炒過，小火熬煮後加入陳年36個月的帕瑪森起司與新鮮蝦夷蔥，再舖上北海道馬糞海膽，撒上鹽之花提味出菜。（圖／姚舜）

〈榛果奶油烤干貝．羊肚菌與綠蘆筍〉是在甘甜鮮嫩北海道大干貝抹上榛果奶油號烤製，再搭配炒過的野生羊肚菌與蘆筍醬汁呈盤。（圖／姚舜）

〈炭烤章魚．鷹嘴豆．西班牙臘腸〉是將章魚腳與大量蔬菜、百里香、大蒜先sous-vide後再淋橄欖油炭烤， 口感外酥內嫩且焦香誘人。（圖／姚舜）

Dennis烤製的〈脆皮小乳豬佐酸櫻桃芥末醬〉，皮酥肉嫩且絲毫沒有豬腥味，好吃極了，是一道非試不可的頂級美味。（圖／姚舜）

以法式廚藝演繹的〈清蒸野生七星斑〉，用香草海瓜子醬汁提味，風味與中式截然不同。（圖／姚舜）

〈小黃瓜莫希托〉是將新鮮小黃瓜榨汁，加入白蘭姆酒、糖、薄荷、新鮮萊姆汁製成冰沙，灌入用可可脂作的小球中，形色味皆很討討喜且誘人。（圖／姚舜）

〈Villa Ollila〉會所私廚Dennis客座台北喜來登〈安東廳〉，有的菜餚採桌邊服務。（圖／姚舜）

甜點〈水蜜桃梅爾巴．東加豆冰淇淋〉在上桌前，會以液態氮方式將玫瑰花瓣、覆盆子、草莓、糖、錫蘭肉桂炒製的冷凍冰沙灑在水蜜桃上增加香氣。（圖／姚舜）

〈水蜜桃梅爾巴．東加豆冰淇淋〉的最外層還覆蓋了一層〈檸檬馬鞭草凍〉。（ 圖／姚舜）

在寒舍餐旅董事長蔡伯翰極力邀請下，過去予人神祕感的〈Villa Ollila〉主廚Dennis賴俊源（左2)首次「出閘」率廚藝團隊與侍酒師Sam（右）客座台北喜來登飯店〈安東廳〉。（圖／姚舜）

〈Villa Ollila〉主廚Dennis賴俊源曾是台中〈樂沐〉餐廳副主廚與〈Green Park〉餐廳主廚，廚藝非常精湛，所以被陳嵐舒推薦到〈Villa Ollila〉掌廚。（圖／姚舜）

內湖〈Villa Ollila〉私人會所有餐廳與影音娛樂室，並有室內泳池，非常高檔。（圖／〈Villa Ollila）

台北內湖有一私密且高檔的私人會所〈Villa Ollila〉，這是一棟獨棟式豪邸別墅，內有客廳、餐廳、泳池、酒庫與影音視廳室，是富商主人Ocean原本私人用來招待朋友的高檔會所，一般人除非經過推薦與身份審核，否則不得其門而入。但「難得」等同「尊貴」，使得〈Villa Ollila〉漸成政商名流與娛樂影視圈明星聞人舉辦私人宴會的處所，高端時尚精品品牌也會借用此場地辦趴招待VIP貴賓。

偶然的機會，寒舍餐旅董事長蔡伯翰接受企業友人招待赴〈Villa Ollila〉，嘗到了主廚Dennis賴俊源演繹的菜餚後大為驚艷，決定力邀Dennis至集團旗下台北喜來登飯店〈安東廳〉客座，以「私饗之巔」為主題的客座餐會將於6／19日至6／23日展開，9道菜的午餐3880元＋10％，12道菜的晚餐4880元＋10％，此價位已是國外米其林摘星大廚來台客座的水平，但開放訂位消息傳出後目前接單已近8成，且持續增加中，因為這是〈Villa Ollila〉首次讓非會員得以訂餐，也是主廚Dennis「隱世」多年後首度「出閘」獻藝。

66年次的Dennis很年輕時就立志成為「料理達人」，當兵退伍後他進高雄餐旅學校就讀，與〈RAW〉餐廳主廚Alain黃以倫、〈168 Prime〉敦化店主廚Cage歐俊辰同班，堪稱「高餐三劍客」，3人也是高餐畢業高材生中表現最受注目的傑出校友。

Dennis廚藝資歷完整，學校畢業入行後，他曾先後在台北老爺酒店與台北君悅酒店，以及在高雄〈帕莎蒂娜法式餐廳〉與台北〈TUTTO BELLO〉歷練，中間曾一度到餐飲學校教書傳藝。因為始終喜歡享受「在第一線作菜的感覺」，2008年他加入了台中〈Le MOUT樂沐〉的廚房團隊，並一路升上副主廚，2011年〈樂沐Relax法式餐廳酒館〉開業，Dennis被陳嵐舒派去擔任主廚。

2012年Ocean在台北東興路新開大型 複合式休閒主題餐廳〈Green Park格蘭公園〉，並邀請陳嵐舒率團隊以「店中店」型式主持〈LM Kitchen樂沐私廚〉餐廳，Dennis參與籌備並任主廚。〈Green Park格蘭公園〉結束營業，Dennis轉赴〈Villa Ollila〉掌廚，因屬私人會所，每天每個餐期只接待一組客人，且必須提前一星期預約，不具資格條件者不得其門而入，Dennis宛如「大隱於世」，在餐飲市場「匿蹤」。

在成長過程中，Dennis每個階段歷練都有收獲，在台北老爺酒店工作經驗奠定了他製作法式醬汁Sauce的札實基礎，在〈帕莎蒂娜〉追隨南台法菜名廚簡天才時，他累積了龐雜的內場廚務管理經驗，〈樂沐〉則開啟了他的料理國際視野，以及嚴格且精準的味道掌握。在私人會所的〈Villa Ollila〉掌廚，每餐接待的客人雖然不多，但因菜單全屬「客製化」，且食材成本比飯店、餐廳高出甚多，所以讓Dennis得以更寬廣、 恣意、「放肆」的揮霍創意、極度挑逗「貴客」味蕾。

或許是「隱世」太久，也或許是有意讓食饕「重新認識自己」，Dennis此次客座台北喜來登〈安東廳〉，頗有幾分「猛虎出閘」意味，他為「私饗之巔」開出的套餐，不僅道數多，且道道做功都精緻繁浩、傾力炫技，且味貫東西、呈盤搶眼吸睛，熱衷「逐Fine Dining而食」的食家饕客與吃貨，可以藉此機會比較Dennis和Alain與Cage的廚技，畢竟，誰讓他們3人是同班同學呢！

(工商 )