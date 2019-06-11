高雄市長韓國瑜昨(10日)晚和副市長李四川、藝人沈玉琳一起開直播，直播過程中韓國瑜被問到，如果被關在孤島三個月，只能從王金平、朱立倫中選一位陪伴，要選誰？對此，韓國瑜急忙回應，「都不要，我肯定選韓冰」。

昨晚韓國瑜、李四川、沈玉琳一同進行直播，在進行問答階段時，韓國瑜被問到，若是要被關在孤島上三個月，只能從王金平、朱立倫兩人之間選一個陪，他會選誰？韓國瑜聽完後先是大笑，接著趕緊表示，「都不要、都不要，肯定(選)我女兒韓冰，可以每天聊天。」但沈玉琳又虧，「我知道啦，備選答案太少了，多一個楊秋興呢？」韓國瑜最後還是堅持選擇韓冰。

此外，韓國瑜過去與沈玉琳多次合作，已適應沈玉琳的主持步調，因此直播時，他不忘分享冷笑話，「有一隻狼，走在冰川上掉下來，猜一個食品」，當沈玉琳已經猜出答案「冰狼（檳榔）」時，倒是一旁的李四川還無法習慣，遲遲猜不出答案。

直播裡也詢問了李四川關於國道6號、高雄鋪路進行狀況等等，對此，他回應，確實有不少里長抱怨，但工程已經排到7月底，麻煩大家再給一點時間。

(中時電子報)