1輛10日晚間從台北發車南下高雄的阿羅哈客運，在昨晚9時55分從國道1號南下206公里處翻落彰化戰備道邊坡，傷重送往彰基緊急開刀的64歲吳男緊急開刀後仍宣告不治，為這起重大國道車禍事故再添1死。

彰基發言人、副院長周志中說，吳男腹部內臟大量出血，傷勢太重，經過緊急開刀救治後，仍然宣告不治，家屬11日清晨5時30分簽署DNR放棄急救，留一口氣回家。

46歲陳姓女乘客說，她昨晚7點多從新竹上車，坐在前排5號座位，一上車就一路睡，翻車時才驚醒，自行爬出車體，她當時還問司機怎麼會這樣？司機坦承有點精神不繼。

另一對夫妻則指控司機疲勞駕駛，王男說車輛行駛過程一直左右搖晃偏移，還不斷壓到貓眼，一度甚至差點衝往路肩，才又猛拉回來，嚇得他完全不敢睡覺，還忍不住跟老婆抱怨簡直像坐雲霄飛車，沒想到真的發生意外，他懷疑駕駛打瞌睡釀禍。

事故發生在彰化戰備道，日前才在漢光35號演習中演練戰機起降，引發軍事迷轟動。33歲郭姓駕駛酒測值為零，但疑似連續長時間開車導致疲勞駕駛；他向國道警方供稱當時為了閃避異物，導致車輛操作失控張而墜落邊坡。

國道警方11日凌晨零時29分排除現場事故，但在翻車事故現場國道路面，並未發現有任何散落物；是否打瞌睡、疲勞駕駛？檢警還需調查釐清。

翻覆的阿羅哈客運，為公路客運3999線路高雄─台北回送車；也是阿羅哈客運首創寵物專車，提供主人與寵物共乘的服務，不過須將寵物放於籃中才能乘車。

(中時電子報)