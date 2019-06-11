2020總統大選逼近，熱門人選台北市長柯文哲至今雖未鬆口參戰。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓認為，如今獨派對於總統蔡英文的反彈已到達史無前例的高點，若蔡出線，幾乎可預料民進黨內部深綠的反彈力道將史無前例的大。李認為，柯顯然早有準備，並表示可預料的是若賴在初選遭淘汰，柯將是獨派的第一號備胎人選。

柯文哲昨出席活動時突然自曝內部民調，他透露「如果一對一對戰，我會贏韓國瑜贏很多！」對於媒體詢問民調是否有贏超過20％？柯則連忙說「贏20％還得了」，記者追問是否有超過10％，柯則未多做回應。柯文哲這番話也引發諸多討論。

李正皓在臉書指出，對柯文哲來說，最近一個月是判斷是否參選2020的關鍵時刻，隨著局勢慢慢明朗。他說過去獨派雖對蔡英文偶有微詞，但綜觀局勢可知如今獨派對蔡的反彈已達史無前例的高點，若蔡英文出線，可預料民進黨內部深綠的反彈力道將史無前例的大。面對此狀況，李認為柯顯然早有準備，從幫陳水扁出書、頻繁拜訪李登輝、宣布打造黃信介紀念廣場等拉攏獨派的佈局，「可預料的是若賴清德在初選時遭淘汰，柯文哲將是獨派的第一號備胎人選」。

李正皓也提及，經過61凱道造勢、68花蓮造勢之後，韓國瑜毫無疑問的成為深藍陣營的唯一一顆太陽。巧合的是，放眼當今政壇，韓國瑜與柯文哲是唯一競爭完全不同領地、不同食物的兩個候選人，韓國瑜搶食5、60歲以上的選民 ; 柯文哲爭奪20-30歲的選民。可以說相較於郭台銘或朱立倫，韓國瑜絕對是藍營中對柯文哲威脅最小的候選人，「當韓國瑜逐漸成為深藍陣營的一顆太陽後，同時也意味著柯文哲的選情天亮了」。

(中時電子報)