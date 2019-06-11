F-35A戰機秀性能

五角大廈已與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）達成口頭協議，在最新的訂單中將F-35A降價8.8%，提前1年把每架「閃電」（Lightning）II戰機的價格降為不到8,000萬美元（約25億台幣）。

據路透與《防務新聞》（Defense News）報導，五角大廈官員10日說，美軍3年間將採購478架F-35戰機，而這項協議價值將達340億美元（近1.1兆台幣）。而這是初步協定，最後交易8月可望敲定。

五角大廈國防採購、科技與後勤部次長蘿德（Ellen Lord）說，根據雙方初步協議，今年將把每架F-35A由2018年8月簽訂的8,920萬美元（約28億台幣），降為8,135萬美元（約25.5億台幣）。此外，她指出，在第2、3年的選擇性採購中，每架戰機的價格將降為不到8,000萬美元（約25億台幣），而屆時每年的產量約為160架。

長久以來，美軍為F-35計畫所設定的目標，一直在於組織超過3,000架戰機的機隊，並透過以量制價的方式，把每架F-35A戰機的價格壓至不到8,000萬美元。

蘿德說，從11到12批次的F-35A，這項協議預計節省了8.8%的經費，而從11到14批次的各式F-35戰機，平均節省的經費更達15%，其中F-35A每架只剩7,600萬美元（近24億台幣），省下的經費超出美國智庫蘭德公司（RAND Corp.）研究報告中原本預估的數字。

洛克希德馬丁董事長，總裁兼首席執行長休蔘（Marillyn Hewson）5月29日在投資人大會中說，洛馬認為，F-35的總銷量潛力可媲美F-16，而「戰隼」（Fighting Falcon）至今已銷售4,600架。此外，她指出，目前使用F-16戰機的國家可以視為未來F-35的潛在客戶。她說，有些國家把F-16視為採購F-35的墊腳石。

而五角大廈F-35戰機辦公室負責人溫特（Mathias Winter）在國會作證時說，未來可能的海外買家包括新加坡、希臘、羅馬尼亞，西班牙和波蘭。

(中時電子報)