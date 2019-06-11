PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

鴻海集團董事長郭台銘，自從「媽祖託夢」驟然投入總統大選後，民調卻始終無法穩贏台北市長柯文哲，也成藍營支持者的最大隱憂，不得不寄託高雄市長韓國瑜。對此有網友提問「郭董為何輸柯p？」有人以舉自己老婆的話回答：「上班已經看了一天老闆了，不想下班看電視繼續看另一個老闆……這樣生活不健康」。

網友在PTT論壇發文《郭董為何輸柯p？》寫道：「身為郭粉 想請問其他版有郭董到底為何民調高不起來？先不論現行民調真實性，假設為真，為何民調會輸給蔡、柯、賴……」

該網友更進一步表示：「論科技、經濟應該檯面上沒有人比郭董行吧？雖然郭沒有學歷，但是他的經歷遠遠證明他的能力。論兩岸關係，郭董自從宣布參選後的發言也都蠻得分的。有人說他的資產多在中國，這一點之前也有版友討論過了，這是假議題。所以想認真問郭董到底缺了什麼？」

對此，有人直言：「舉個例子來回答你，我那個不問政治只看劇的老婆說，郭董不錯啊，可是上班已經看了一天老闆了，不想下班看電視繼續看另一個老闆……這樣生活不健康。」其他網友則紛紛留言：「XD」、「有笑有推」。

(中時電子報)