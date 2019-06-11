一架直升機紐約當地時間10日下午在一棟高樓樓頂墜毀，目擊民眾表示直升機墜毀前忽高忽低，並且上傳影片到社群網站，不過警方尚無法證實影片中直升機就是失事直升機。

紐約曼哈頓中城當地時間10日下午驚傳一架直升機墜毀51層樓高大廈頂樓意外，直升機當場起火燃燒，造成1人死亡，罹難駕駛身分曝光，是一名有15年飛行經驗的飛行員，許多民眾描述事故發生前看到直升機「忽高忽低」，專家認為駕駛在尋找適合的降落地點、避免傷及地面路人，卻仍不幸墜機，且駕駛知道自己會降落得很難看。

DEVELOPING: helicopter crashed into a building in Midtown Manhattan at 51st and 7th. Here is footage of the helicopter flying erratically before the crash (via @ThingsWendySees) pic.twitter.com/zCowdKvKuL — Cooper Lawrence (@CooperLawrence) June 10, 2019

一架直升機紐約當地時間10日下午1時45分左右在第7街（7th Avenue）一棟樓高51層的安盛公正中心（AXA Equitable Center）頂樓天台降落時不慎墜毀，駕駛當場喪命。事故意外發生在紐約市中心，讓紐約市民繃緊神經，以為911恐怖攻擊事件重演，不過當局已經初步排除恐攻可能，加上當天天氣陰雨綿綿、視線能見度不到2公里，有關單位正在調查駕駛是否在緊急降落時失敗引起意外。

綜合《紐約時報》（New York Times）、Heavy.com報導，根據美國聯邦航空總署（FAA）的資料，駕駛是一位名叫麥柯馬克（Tim McCormack）的男性，2004年取得商業飛行執照，去年獲得飛行員教練資格，是相當受人尊敬、經驗非常豐富的飛行員，紐澤西林登機場（Linden Airport）經理杜德利（Paul Dudley）表示駕駛有相當豐富的紐約在地知識，並且在當地飛行了很多年，過去也曾在飛行途中遇上鳥擊，冷靜處理意外事件的態度受到好評。

路透社報導，麥柯馬克當天下午1時32分從曼哈頓東邊一座直升機機場起飛，原訂稍後飛往紐澤西林登機場，沒想到起飛後11分鐘不幸墜毀。許多目擊民眾表示，他們看到直升機墜毀前飛得相當不穩，一名路人史拉特（Wendy Slater）描述直升機在紐約東河上空飛行時「忽高忽低」，機身還側向一邊傾斜，「我以為他就要墜入河裡了。」也有人將直升機忽高忽低飛行的畫面上傳到社群媒體，不過警方尚無法證實畫面中直升機就是失事直升機。

紐約官員表示，直升機墜毀在頂樓金屬支架及機器設備之間，「看起來駕駛試圖降落在平坦空曠地面，但最後卻沒有足夠的淨空地面讓他成功降落。」

杜德利表示，他認為麥柯馬克已經在曼哈頓中城這麼密集的地區中找了一個「最適合降落」或是「最不差的降落地點」，「他可能刻意挑了個大廈頂樓，以避開（衝撞）地面路人」。「這不是降落，是墜機，他知道自己會降落得很難看。」

直升機撞上紐約大廈頂樓事故現場。（圖／美聯社）

直升機撞上紐約大廈頂樓事故現場。（圖／美聯社）

(中時電子報)