已無退路的衛冕軍勇士，將所有希望都壓在帶傷上陣的杜蘭特身上，但杜克大學的運動醫學專家帕肯(Selene Parekh)在接受《NBC》採訪的時候分析了杜蘭特歸隊後的第一場賽事表現效率可能不高，而且如果不小心有可能造成更嚴重的傷害。

#SPLASH💦 for 3⃣5⃣ pic.twitter.com/9TALLI2DjK — Golden State Warriors (@warriors) 2019年6月11日

杜蘭特在西區季後賽次輪第五戰受傷，至今已缺陣了9場比賽，傷勢從原本的小傷到後來傷勢變得很嚴重，導致遲遲無法復出，勇士也在總冠軍系列賽處在1比3絕對劣勢。

帕肯指出，「根據當時受傷的影片來看，我肯定杜蘭特是腳跟腱受了傷，這個傷勢非常複雜，需要長時間來恢復，否則就會成為長期隱患，在此情況下，杜蘭特必須忍著痛上場，隨著疲勞度增加，恐怕會出現脫水狀況，尤其是到了第三節或是第四節，他有可能再次受傷的風險，勝得小心面對。」

帕肯強調，杜蘭特賽前沒有經過訓練就直接上場，他的速度、敏捷度、移動能力和上場時間都會下降，傷勢會影響他的跑動能力，攻擊效率肯定會不理想。

(中時電子報)