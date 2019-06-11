阿羅哈客運翻落彰化戰備道，車上16名乘客分別送往彰基、彰化秀傳、員基和衛福部立彰化醫院救治，目前已造成3死、13傷，除一名26歲男性檢傷3級，但有骨折需開刀，凌晨轉送高雄就近治療，其餘12人目前皆已全數自行離院。

各醫院傷患情況如下：

秀傳醫院：59歲沈男，到院前無生命跡象，急救36分鐘後昨晚11：05宣告不治。

彰基，無名氏已確認為55歲江○民，到院前死亡。64歲吳男腹部內臟大量出血，傷勢太重、經緊急開刀救治仍宣告不治，家屬今日清晨5時30分放棄急救。其餘43歲陳女、64歲彰女和一對夫妻等4人，皆於凌晨1時30分離院。

員基，26歲謝男，多處開放性骨折較嚴重、評估須開刀，凌晨零時許已轉回高雄就近治療。50歲黃男，全身多處擦傷及挫傷，31歲朱女，頭皮穿刺傷、全身多處擦傷及挫傷，31歲莊男，左半邊擦傷挫傷及下背部和骨盆擦傷，以上3人凌晨接已離院；44歲李男，腹壁及左側肩膀挫傷今天上午6點多離院。

彰化醫院，33歲郭姓駕駛留院觀察由國道警方戒護中；另3名傷者，46歲徐男輕傷無礙昨晚自行離院搭車離開，64歲、37歲施姓父女在急診室觀察後，今天上午9時30分辦理出院。

(中時 )