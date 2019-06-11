前紅襪球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)前日在家鄉遭槍擊，震驚大聯盟，多明尼加當地3位醫生用6小時手術救回他一命。狀況穩定後，紅襪球團老總指派專機載歐提茲返國，大家都鬆了一口氣。

洋基左投布瑞騰(Zack Britton)告訴《紐約郵報》說：「我很久沒回故鄉多明尼加了，我大部分家人還住在聖多明哥(多國首府)，很遺憾那個地方並不十分安全，我媽從不讓我回家。」總教練波恩說：「這個世界危機四伏，即使我們投入很多心力教育大家，這類事件仍難以避免。」

另一個多國選手，也就是洋基王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)說：「真恐怖，我們國民一向崇拜棒球選手，歐提茲這樣的人居然成為受害者，這很罕見。」歐提茲退休後在FOX體育擔任棒球球評，他在業界人緣好，很吃得開。

11日迎戰遊騎兵，紅襪賽前特地舉行小小的集氣儀式，「老爹歐提茲就像紅襪這個大家庭的養子，請在場各位一起為他禱告。」

兇嫌已知是25歲的加西亞(Eddy Feliz Garcia)，他在夜店從背後向歐提茲開槍，子彈穿出腹部。憤怒的群眾當場制伏了加西亞，將他暴打一頓，加西亞被送醫治療，尚未接受偵訊。

(中時電子報)