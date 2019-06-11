孕產婦可能因為體溫高、賀爾蒙變化因素，造成體味濃厚。(圖中人與個案無關)。（陳淑娥攝）

34歲陳姓女子年輕時就有體味煩惱，產後夫妻倆欲重拾魚水之歡，丈夫卻發現妻子體味更濃厚，嘗試多次都敗「性」而歸，經光田綜合醫院確診為狐臭，最後以微切口迷你水刀根除手術終結多年的困擾。

陳女表示，年輕時就有體味問題，一直沒有積極處理，結婚懷孕後體味更加明顯，還一度困擾、自卑到想跟丈夫分房睡；原以為產後身上異味可能會改善，但每當流汗、情緒興奮、緊張時，異味更濃厚，嚴重影響生活，甚至是夫妻間的親密房事。

整形外科主任吳文宏指出，患者因懷孕後，身體女性賀爾蒙改變，促使頂漿腺分泌更旺盛，造成狐臭問題一發不可收拾。吳文宏以微切口迷你水刀根除手術，刮除患者腋下、乳暈及下體頂漿腺，終於解決體味煩惱。

吳文宏說，男女性腋下、乳暈和會陰部都有頂漿腺，狐臭問題也不僅出現在女性身上，臨床手術女男比例約4：1，而會陰部狐臭有9成患者經由性伴侶發現，會陰手術須預防血塊和感染。

吳文宏說明，許多人將「汗臭味」和「狐臭」搞混，汗臭味是汗腺過度分泌汗水出現的氣味，只要洗澡清潔就能有效改善；狐臭是頂漿腺分泌了比汗腺更油膩的淡黃色分泌物。此外，有狐臭者多數伴隨多汗問題，但多汗不一定有狐臭。

(中時 )