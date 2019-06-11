昨一輛國道客運阿羅哈大客車，行駛國道1號時突衝出邊坡，造成3死，13人輕重傷，有乘客指稱，駕駛疑打瞌睡，車子搖晃頻壓到貓眼，感覺像坐雲霄飛車。公路總局說，駕駛無重大違規，昨到事故發生時他的駕駛時間9小時，前1日駕駛時間4小時16分，該2日休息超過10小時以上，也未違反規定。

阿羅哈車號717-FP營業大客車（北高線），是於昨天晚上10時05分在國道1號南下206處，衝出邊坡，造成3死、13輕重傷重大事故。公路總局說，該車駕駛人為郭O德無重大違規紀錄、事故車輛車型為SCANIA，2011年6月出廠，上次檢驗正常，下次定檢為108年7月18日，車籍也正常，無重大違規紀錄。

公路總局強調，根據初步瞭解，郭姓駕駛昨日至事故發生時駕駛時間，總共計9小時，前1日(9日)駕駛時間為4小時16分，該2日間休息超過10小時以上，均未違反規定。

公路總局表示 ，事故發生後，公路總局、台中區監理所、高雄市區監理所已成立「0610阿羅哈客運事故緊急應變小組」應變處理外，鑑於阿羅哈2017年9月也曾在國1岡山路，因駕駛分心找東西，造成6人死亡、11人輕重傷事故，加上這次事故，公總決於今天全面安檢阿羅哈。

(中時電子報)